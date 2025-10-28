Dodgersi izdržali maraton od sedam sati i napravili povijesni iskorak prema naslovu

Los Angeles Dodgersi poveli su sa 2-1 u pobjedama protiv Toronto Blue Jaysa u finalu doigravanja američke profesionalne bejzbolske lige MLB zahvaljujući 6-5 domaćoj pobjedi u trećoj utakmici "World Seriesa" koja je odlučena tek u 18. izmjeni, odnosno u devetom produžetku.

Junak pobjede Dodgersa bio je iskusni 36-godišnji Freddie Freeman koji je pogodio pobjednički "home run" u 18. izmjeni i to nakon što se rezultat nije mijenjao još od sedmog "inninga".

Freemanu je tako drugu godinu zaredom uspjelo osigurati pobjedu svojoj momčadi "walk-off home runom" u finalu, lani mu je to uspjelo u prvoj utakmici protiv New York Yankeesa.

Dodgerse stoga još samo dvije pobjede dijele od obrane lanjskog naslova, a ukoliko u tome uspiju postat će prva momčad kojoj je uspjelo obraniti naslov prvaka u 21. stoljeću. Zadnji kojima je to uspjelo bili su New York Yankeesi koji su bili prvaci tri godine zaredom, od 1998. do 2000. godine.

S ukupnim trajanjem od šest sati 40 minuta, treći susret Dodgersa i Blue Jaysa postao je drugi najduži dvoboj u 124-godišnjoj povijesti "World Seriesa", duže je trajao samo treći susret Dodgersa i Boston Red Soxa 2018. godine, njima je za odluku nakon također 18 "inninga" trebalo čak sedam sati i 20 minuta.

Odmora za Dodgerse i Blue Jayse neće biti jer već u noći s utorka na srijedu na programu je četvrta utakmica, također u Los Angelesu.

Prvak će postati sastav koji prvi ostvari četiri pobjede.

