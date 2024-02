Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je zlato na SP-u u katarskoj Dohi, a mnogi su očekivali kako će im biti priređen doček na Trgu bana Jelačića, no to se nije dogodilo.

U nedjelju im je upriličen tek doček u VIP salonu zagrebačke Zračne luke Franjo Tuđman.

"Što se tiče javnog dočeka reprezentacije, došlo je do nesporazuma u komunikaciji. Grad je do sada dočeke organizirao u suradnji s resornim ministarstvom uvažavajući želje igrača. Ovaj put se to nije dogodilo, no vjerujemo bez loše namjere s bilo koje strane. Nadamo se da ćemo imati razloga nakon Olimpijskih igara ovoga ljeta organizirati doček za naše vaterpoliste", priopćeno je iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba Tomislava Tomaševića.

Dalmacija popravlja dojam

Kada je već zakazala metropola, organizirane dočeke vaterpolistima organizirali su Split i Dubrovinik, dok su Šibenčani spontani doček pripremili izborniku Barakuda Ivici Tucku.

Na splitskoj Rivi okupile su se tisuće navijača, a od zlatnih hrvatskih vaterpolista stigli Jerko Marinić Kragić, Zvonimir Butić, Ante Vukičević, Rino Burić, Mate Anić te Luka Bukić.

Marinić Kragić je čak poveo i pjesmu 'Samo jednu želju imam moj živote ludi', na opće oduševljenje Rive koja je nastavila s njim pjevati: 'da mi Hajduk prvak bude…'

Stradun na nogama

Marko Bijač, Loren Fatović, Marko Žuvela i Filip Kržić stigli su u Dubrovnik. Kockice, zastave i vaterpolske kapice preplavile su prostor pred crkvom sv. Vlaha gdje su ih dočekali njihovi sugrađani i priredili im nezaboravnu atmosferu. Vaterpolisti su se potom fotografirali sa svojim navijačima.

Sve je bilo nabijeno emocijama. Bilo je smijeha, pa i suza radosnica, kada je Dubrovnik dočekao svoje junake, a oni im uzvratili jednako snažnom emocijom, piše Dubrovački dnevnik.

Inače, četvorka je stigla letom Croatia Airlinesa iz Zagreba te su sletjeli oko 15:45 sati u Zračnu luku Dubrovnik te su se zaputili u Grad gdje im je priređen doček koji će sigurno pamtiti zauvijek.

