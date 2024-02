Hrvatska vaterpolo reprezentacija vratila se u nedjelju u domovinu, nakon što su dan ranije nakon peteraca pobijedili Italiju 15-13 i osvojili svjetski naslov.

Upriličen im je doček u VIP salonu zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman, ali ne i prati doček kakav se očekivao na glavnom zagrebačkom trgu. Iz Grada su to opravdali činjenicom do je došlo do 'nesporazuma u komunikaciji'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad već nije bilo dočeka na Trgu, u ponedjeljak su vaterpolisti barem imali službene prijeme kod hrvatske političke elite.

Tomašević dodijelio Medalje Grada Zagreba

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević vaterpoliste je primio u palači Dverce pa im dodijelio Medalju Grada Zagreba za osvajanje zlatne medalje na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu 2024. u Katru kao i za izniman doprinos hrvatskome sportu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Čestitam igračima, izborniku i stručnom stožeru na povijesnom uspjehu i trećem po redu naslovu svjetskih prvaka, koji je osvojen samo mjesec dana nakon osvajanja titule europskih doprvaka”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Primanje kod Plenkovića u Banskim dvorima

Imali su naši zlatni vaterpolisti primanje kod premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Izuzetno mi je zadovoljstvo u ime članova Vlade te svih ljubitelja hrvatskog sporta od srca čestitati na zlatu u Dohi te srebrnoj medalji na Europskom prvenstvu. U olimpijsku godinu sa srebrnom i zlatom mogu ući samo vrhunski sportaši i vaterpolisti, sjajan izbornik i treneri uz potporu naših velikana. Ovo govori da je hrvatski vaterpolo najtrofejniji sport. Ono što se činilo nemogućim, Ivice, da će netko preskočiti Ratka Rudića, ti si to uspio. Ovakav uspjeh je fascinantan", rekao je Plenković te dodao:

"Svaka vam čast jer ste učinili cijelu Hrvatsku ponosnom i pokazali koliko je vaterpolo lijep sport. Postali ste uzor brojnim mladićima i djevojkama koji će se zbog serije vaših uspjeha odlučiti baviti se sportom".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vlada je jutros na telefonskoj sjednici donijela i odluku o dodjeli nagrada za osvojenu medalju.

Nakon svega izbornik Ivica Tucak se zahvalio na podršci Vlade i premijera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala što radite za hrvatski sport i hrvatski vaterpolo te što ste pomogli organizaciji EURA u Splitu i ovog u Dubrovniku i Zagrebu, što je bilo uvod za naš veličanstven rezultat. Od srca vam hvala što dajete, nadam se da će tako biti i dalje. Hrvatski sport je pokazao da je, uz dužno poštovanje svima, jedan od najboljih ambasadora Hrvatske", rekao je Tucak.

Doček u Splitu i Dubrovniku

Kad već ne može Zagreb, doček vaterpolistima organizirat će Split i Dubrovnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Splite moj, dočekat ćemo svjetske prvake u našem gradu kako i spada! Slavit će se u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima, uz bogat program kakav i zaslužuju", objavili su Splićani pa pozvali sve građane na Rivu od 16 sati.

Barakude će se dočekati i u Dubrovniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Potvđeno je da na Stradun i na skaline sv. Vlaha stiže i Marko Bijač.Doček zlatnih vaterpolista, svjetskih prvaka Lorena Fatovića, Marka Žuvele, Filipa Kržića i Marka Bijača bit će danas ispred crkve sv. Vlaha u 16:30 sati. Povodom dočeka Barakuda, na svim gradskim linijama javnog prijevoznika Libertas osiguran je besplatan prijevoz od 15 do 18 sati", objavili su iz Grada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad je već metropola podbacila, barem će dio Hrvatske imati priliku pozdraviti zlatne vaterpoliste.

Hrvatska u Rumunjskoj može napraviti veliki korak prema prvom mjestu! Dvoboj 28. veljače pratite na Voyo.