Ni s 36 na leđima popuštanja nema. Ovako trenira Damir Martin. Gotovo do otkaza, četiri dana prije puta u Pariz.

To je jedini način ako želite imati tri olimpijske medalje u vitrini, a u subotu krećete na svoje četvrte Olimpijske igre:

''Mislim da ima još force u nama, da nismo još za staro željezo - pričam o Sinkovićima i meni, ali evo, držim fokus na sebi. Izvlačim vremena koja sam u najboljim danima izvlačio. Fizički se osjećam super.''

Kako i ne bi kada je dobra energija svagdje oko njega. Podršku dobiva na treningu od zaljubljenika u veslanje, ali najveća za Olimpijske igre stigla je od njegove supruge Ivane, koja je u sedmom mjesecu trudnoće i pritom čuva starije dijete...

''Trpi svašta. Tri tjedna priprema, ona je tri tjedna solo s malom od tri godine tako da nije lako. To mi je već jako velika podrška i evo stvarno nije mi problem dati maksimalno na treningu kada znam da svi oko mene daju maksimum od sebe isto.''

Kako kaže, 98 posto planiranog za Pariz je odrađeno. I ono najbitnije, a često rijetko u njegovoj karijeri - Damir je napokon zdrav. No, sada kada je sve savršeno, konkurencija je nikad jača.

''Ne znam je li bilo koje godine bila toliko na Olimpijskim igrama jaka kao ove. Stvarno, ima nas preko 15 koji možemo ući u finale, 10 koji se sigurno mogu boriti za odličja, ali kažem, dobro se osjećam i vidim se u finalu sigurno. ''

Sada onaj dio koji će svim ljubiteljima veslanja teško pasti. Ne brinite se, nije ono konačno zbogom, ali nakon Pariza slijedi doviđenja...

''Sljedeće godine me sigurno nećete gledati tako da godinu dana ću si uzet sigurno slobodno i to me zato sada još više motivira da odradim ovu godinu i ovo natjecanje maksimalno, a onda nakon godinu dana kada sjednem ponovno u čamac, sjest ću sigurno, vidjet ću koliki je motiv.''

I zato bi savršeno bilo na pauzu otići s četvrtom olimpijskom medaljom. Konkurencija će biti opasna, ali kada je Damšo zdrav i spreman, onda pripada samom vrhu svjetskog veslanja...