Dokumentarni film o Michaelu Schumacheru u srijedu je premijerno prikazan na Netflixu. Osim presjeka njegove veličanstvene karijere i nekih detalja iz života legende, vrhunac je dokumentarca ipak trenutak kada njegova supruga Corinna govori o zdravlju svog supruga nakon kobne nesreće na skijanju kopaj se dogodila 29. 12. 2013. u Francuskoj.

"Nedugo prije Meribela rekao mi je da snijeg nije optimalan.'Mogli smo otići u Dubai i skakati padobranom', rekao je", otkrila je gospođa Schumacher

"Nikad nisam okrivila Boga za to što se dogodilo", govori uplakana Corinna.

Loša sreća

"Bila je to samo loša sreća. Najgora koja ti se može dogoditi. Ružno je reći 'Zašto se do događa Michaelu i nama?' A zašto se događa drugima?", kazala je.

"Naravno, Michael mi nedostaje svaki dan. Ali ne nedostaje samo meni. Nedostaje djeci, obitelji, svom ocu, svima koji su bili oko njega. Svima nedostaje. Ali Michael je ovdje. Drugačiji je, ali ovdje je i to nam daje snagu. Zajedno smo. Živimo zajedno, radimo terapiju. Činimo sve da Michaelu bude bolje i da mu bude udobno. I da jednostavno osjeti našu obitelj, našu vezu. Što god bilo, učinit ću sve što mogu. Svi ćemo", istaknula je.

"Pokušavamo nastaviti kao obitelj, kako je Michael volio i voli i sada. I nastavljamo sa svojim životom. 'Privatno je privatno', kako je uvijek govorio. Jako mi je važno da može nastaviti uživati u privatnom životu koliko god je moguće. Michael nas je uvijek štitio, a sad mi štitimo Michaela", poručila je.

Schumacherova djeca, kći Gina-Maria (24) i sin Mick (22), opisuju oca kao zabavnog obiteljskog čovjeka.

Svega bi se odrekao za jedan razgovor s ocem

"Kada sada pomislim na prošlost, slike koje mi iskrsnu u glavi, obično su slike kako se nas četvero zabavljamo. Vidim slike nas kako vozimo karting po livadi. Vidim slike u kojima smo u šetnji u kolima koja vuku poniji. Zaista mnogo trenutaka koji odzvanjaju radošću. Od nesreće, ta iskustva, ti trenuci koje, vjerujem imaju mnogi s roditeljima, više nisu prisutni. Ako mene pitate, to je malo nepošteno. Tata i ja, mislim da bismo se danas drugačije razumjeli. Zato što govorimo jezikom moto sporta. Imali bi o čemu razgovarati. O tom razmišljam većinu vremena. Bilo bi to super. To bi bilo to, svega bih se odrekao za to….", kaže njegov sin Mick.

Film, inače, prati Schumacherov život od mladenačkih početaka u kartingu do razvoja u svjetskog šampiona u Formuli 1, uključujući i neke tamnije trenutke preambicioznog vozača.