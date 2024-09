Čak osam rekorda na Hanžeku! Sandra ipak ostala bez prvog mjesta: Kolak na postolju

Na 74. izdanju međunarodnog atletskog mitinga u Zagrebu, održanog od petka do nedjelje, a središnji dio kojeg je održan u nedjelju na stadionu Mladosti uz Savu, postavljeno je čak osam novih rekorda mitinga, jedan hrvatski rekord, dok su Sandra Elkasević i Valarie Allman opet imale odličan dvoboj u bacanju diska. Hrvatska šampionka Elkasević u šestoj je seriji bacila disk na 67.12 metara, no nije uspjela svladati aktualnu olimpijsku pobjednicu Allman koja je slavla sa 67.83m. Hrvatski rekord postavio je mladi, 18-godišnji Roko Farkaš koji je 200 metara pretrčao za 20.67 sekundi čime je za tri stotinke popravio vlastiti rekord postavljen ranije ove godine. Farkaš je s tim rezultatom zauzeo sedmo mjesto što samo govori o odličnoj konkurenciji, a o tome svjedoči i odličan rezultat pobjednika Amerikanca Erriyona Knightona od 19.93. To je, doduše, pet stotinki slaiji rezutat od sjajnog rekorda mitinga Ramila Gulijeva. Sjajnom rezultatu Amerikanca Ryana Crousera koji je u subotu kod Fontana kuglu bacio do 22.93 metara kao novi rekorderi mitinga pridružili su se Kenijka Nelly Chepchirchir na 800 metara, Jamajčanka Stacey Ann Williams na 400 metara, Talijanka Sintayehu Vissa na 1500 metara, Kanađanin Marco Arop na 1000 metara, Belgijanac Isaac Kimeli na 2000 metara, Kenijac Leonard Kipkemoi Bett na 3000 metara sa zaprekama te Grk Emmanouil Karalis u skoku s motkom. Kanađanin Arop napao je 25 godina star svjetski rekord u disciplini koja se rijetko održava na 1000 metara, no s vremenom 2:13.13 minuta zaostao je za 1.17 sekundi za rekordom Kenijca Noaha Ngenyja. I utrka na 2000 metara nije često na programu pa je logično kako je Belgijanac Kimeli sa 4:54.29 minuta postavio novi rekord mitinga. Raspoložen je bio Kenijac Bett koji je na 3000 metara sa zaprekama koji je sa 8:06.33 minuta za više od pet sekundi oborio dosadašnji rekord mitinga kojega je 12 godina držao njegov sunarodnjak Jairus Kipchoge Birech. Odlične su bile i srednjoprugašice, Chepchirchir je na 800 metara trčala točno 1:57.00 minuta čime je za 51 stotinku srušila 26 godina stari rekord mitinga Jelene Afanasjeve, dok je Vissa sa 3:58.33 minuta postala prva koja je 1500 metara u Zagrebu svladala za manje od četiri minute. Jamajčanka Williams je s "okruglih" 50.00 na 400 metara za osam stotinki nadmašila dosadašnji rekord mitinga sunarodnjakinje Rosemarie Whyte. Grk Emmanouil Karalis, koji je nedavno prvi put karijeri preskočio šest metara, a na nedavnim Olimpijskim igrama u Parizu je osvojio broncu, slavio je u skoku s motkom sa 5.88 metara, što je za centimetar više od tri godine starog rezultata Amerikanca KC Lightfoota. Karalis je tu visinu preskočio iz trećeg pokušaja i tako "oteo" pobjedu Amerikancu Sam Kendricksu. Odlično je bilo i natjecanje kopljašica u kojem je slavila 20-godišnja Adriana Vilagroš s novim rekordom Srbije od 65.64 metara ispred Čehinje Petre Sičakove koja je u zadnjoj seriji sa 60.91m preskočila hrvatsku rekorderku saru Kolak koja je ostala treća sa 60.23m. Japanac Rachid Muratake pobjednik je ovogodišnjeg izdanja Memorijala Boris Hanžeković, utrke na 110 metara s preponama. Muratake je odlično startao u utrku i uspio ostati na čelu do samoga kraja te slaviti s vremenom 13.14 sekundi. Drugo je mjesto zauzeo olimpijski doprvak iz Pariza Amerikanac Daniel Roberts sa 13.18, dok je olimpijski pobjednik iz Tokija otprije tri godine te pobjednik lanjskog izdanja memorijalne utrke Jamajčanin Hansle Parchment bio treći sa 13.25.