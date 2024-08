Brazilska stolnotenisačica Bruna Costa Alexandre (29) postat će tek sedma sportašica u povijesti koja je u istoj godini nastupila na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama.

Bruna Alexandre, koja je s tri mjeseca izgubila ruku zbog krvnog ugruška, nastupila je u Parizu za reprezentaciju Brazila koja je u prvom kolu ekipne konkurencije izgubila od Južne Koreje sa 1-3.

Alexandre je prvo igrala u paru s Giulijom Takahashi, a potom i u singlu, izgubivši oba meča.

"To nije bio rezultat kojem sam se nadala, ali jako smo zadovoljni postignutim. Nismo odustajali do kraja. Koreja je jedna od najboljih ekipa. Uspjela sam osvojiti nekoliko bodova, što me osobno jako veseli, jako sam ponosna na svoju ekipu koja se borila do kraja," kazala je 29-godišnja Brazilka koju uskoro očekuje i nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

Imat će jedan od najdužih boravaka u Olimpijskom selu, stigla je 15. srpnja, a ostat će i na POI koje se održavaju od 28. kolovoza do 8. rujna. Do sada je na POI osvojila srebro i tri bronce.

Alexandre se nada da će biti primjer za druge osobe s invaliditetom diljem svijeta: "Nasljeđe koje želim ostaviti iza sebe je da ljudi mogu sve, nedostaje li ti ruka ili noga, nije važno," poručila je.

Ukupno je 17 sportaša koji su tijekom karijere nastupili i na olimpijskim i paraolimpijskim igrama, ali samo sedmero ih je to uspjelo u istoj godini.

Prva je to uspjela Talijanka Paola Fantato u streljaštvu u Atlanti 96, koja je na Olimpijskim igrama bila deveta u ekipnoj konkurenciji, te 54. pojedinačno. Potom je uslijedio nastup južnoafričke plivačica Natalie du Toit (10 km otvorene vode u Pekingu 2008), poljske stolnotenisačice Natalije Partyke (Peking 2008., London 2012., Rio 2016. i Tokio 2020.), južnoafričkog atletičara Oscara Pistoriusa (London 2012.), iranske streličarke Zahre Nemati u Riju 2016. i australske stolnotenisačice Melisse Tapper (Rio 2016. i Tokio 2020.).

"Oduvijek sam bila inspirirana Natalijom Partykom za sve što je postigla u svojoj karijeri," rekla je nedavno Alexandre koja će biti sedma na toj listi.

Među sportašima koji su tijekom karijere ostvarili nastup na olimpijskim i paraolimpijskim igrama je i jedna Hrvatica.

Stolnotenisačica Sandra Paović je nastupila na olimpijskim igrama u Pekingu, gdje je ispala u 2. kolu. Bila je višestruka prvakinja Hrvatske, a igrala je za klubove iz Švicarske, Njemačke i Francuske. Sandra je 2000. na EP-u u Bremenu osvojila broncu u mješovitom paru s Rokom Tošićem, a ima i ekipno srebro s EP-a 2005. u Aarhusu.

Godinu dana nakon nastupa u Pekingu stradala je u prometnoj nesreći. Vratila se u olimpijsku arenu, predstavljajući Hrvatsku na Paraolimpijskim igrama 2016. u para stolnom tenisu i osvojivši zlato u pojedinačnoj konkurenciji.