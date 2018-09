SANDRA RAZVALILA OBJAVOM NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Stavila je točku na i cirkusu u Ostravi

‘Nikad nisam igrala po pravilima pa zašto bi Kontinentalni kup bio iznimka?

Aktualna olimpijska pobjednica, te svjetska i europska prvakinja Sandra Perković jučer je ostvarila najbolji rezultat u bacanju diska prvog dana Kupa kontinenata u Ostravi, ali je zbog nelogičnih pravila Međunarodne atletske federacije (IAAF) osvojila drugo mjesto premda je Kubanka Yaime Perez bacila disk tri metra slabije.

Bacila disk 68.44 metara, ali…

Perković je bacila disk 68.44 metara osvojivši sedam bodova za Europu, dok je Kubanka Perez s rezultatom 65.30 metara za Ameriku osvojila maksimalnih osam bodova. Treća je bila Kineskinja Yang Chen s rezultatom 63.34 m.

Čelni ljudi IAAF-a su za Kup kontinenata smislili niz komičnih pravila pa se dogodilo da Perković ima najbolji rezultat, ali na koncu osvoji drugo mjesto. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

‘All i do is win, win win, bez obzira na sve’

Perković je poznata kao osoba koja ima smisla za humor, pa je simpatično u svom stilu poručila:

“Nikad nisam igrala po pravilima pa zašto bi Kontinentalni kup bio iznimka?”, poručila je Perković i dodala nekoliko upečatljivih stihova (All i do is win, win win, bez obzira na sve…).

Trinaest sati poslije tog posta, Perković je objavila i ovo:

“Ima li bolje načina za završiti sezonu nego vidjeti svoje ime kao ono koje je najdalje bacilo na Continental Cupu 2018.? Bila je velika čast samo biti dijelom ovog natjecanja a ovo je za mene treći put da sam nastupila”.