Završene su Olimpijske igre u Parizu. Hrvatska je na kraju na diobi 30. mjesta s dva zlata, dva srebra i tri bronce. Ukupno je osvojila sedam 'komada' i to su joj treće najuspješnije Igre, iza Rija 2016. (10) te Tokija 2021. (8).

Iza nas ostale su neke puno bogatije zemlje kao što su Austrija, Švicarska, Portugal, Grčka, Turska… Uoči početka Igara ugledni Sports Illustrated pokušao je predvidjeti sve osvajače medalja pa je tako Hrvatskoj predvidio ukupno šest 'komada', od kojih nijedna nije trebala biti zlatna, a tek jedna srebrna.

Predviđanja Sports Illustrateda uoči početka OI:

Gimnastika (preča): Tin Srbić (srebro)

Veslanje (dvojac): Martin i Valent Sinković (bronca)

Atletika (žensko bacanje diska): Sandra Elkasević (bronca)

Tenis (muški parovi): Nikola Mektić i Mate Pavić (bronca)

Streljaštvo (trap): Giovanni Cernogoraz (bronca)

Judo (-70 kg): Barbara Matić (bronca)

Osvojene medalje Hrvatske:

Veslanje (dvojac): Martin i Valent Sinković (zlato)

Judo (-70 kg): Barbara Matić (zlato)

Tenis: Donna Vekić (srebro)

Vaterpolo: Muška reprezentacija (srebro)

Atletika (žensko bacanje diska): Sandra Elkasević (bronca)

Streljaštvo: Miran Maričić (bronca)

Taekwondo: Lena Stojković (bronca)

Dojam uoči početka Igara bio je kako su nas podcijenili i to se na kraju ipak tako i pokazalo. Pogodili su jedino Sandrinu broncu (i zlato i srebro u toj disciplini!). Braća Sinković i Barbara Matić su osvojili zlatne medalje umjesto njihovih predviđenih bronci, a Tin Srbić, na našu i njihovu žalost nesretnim padom nije uspio do medalje. Teniski par Mate Pavić i Nikola Mektić, ali i Giovanni Cernogoraz nisu uspjeli do medalja, ali su na naše zadovljstvo do odličja ipak stigli neki drugi junaci i junakinje.

Spomenimo i kako su Amerikanci primjerice u vaterpolu predviđali da će zlato uzeti Mađari, srebro Srbi, a broncu Španjolci. Nisu, dakle, pogodili ni naše srebro ni broncu svoje reprezentacije.

