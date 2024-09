Ona lagana kao pero, u rukama bombe. On jedva nosi sve svoje medalje: 'I bit ćemo prvaci svijeta!'

Na svakom natjecanju, na svakom vaganju, treneri Ivica Ivić i Ivan Kučić stisnu zube i križaju fige.

Ponekad bi najradije pomaknuli vagu nogom kako bi dodali koju dekagram jer svaki detalj može odlučiti hoće li njihovi mladi borci, brat i sestra Miguel i Mia Ivić, ispuniti težinsku kategoriju i izaći na tatami s prednošću.

Mia Ivić, iako lagana poput pera i uvijek s osmijehom na licu, u rukama i nogama skriva prave bombe. Već sa svojih osam godina postala je državna prvakinja u kickboxingu. I nije to samo jedan uspjeh, nanizala ih je toliko da već teško nosi sve medalje kad ih odjednom stavi oko vrata.

Brat Miguel ne zaostaje ni trenutak i priznaje da se ne sjeća što je sve i kad osvojio.

Brat i sestra već su prava inspiracija prava inspiracija drugima – malim borcima koji dolaze na treninge i žele biti poput njih.

"Kickboxing treniram jer želim imati lijepo tijelo i da se mogu obraniti", kaže Mia smišljajući već u glavi što je iduće što će osvojiti u kickboxingu.

Njezin brat, Miguel, ove je godine odnio broncu na državnom prvenstvu. Sa svojih dvanaest godina, pokazuje zrelost u borbama, a treninge vidi kao priliku za razvoj vještina i učenje samoobrane.

"Kickboxing je zanimljiv jer naučiš vještine i braniš se," objašnjava Miguel. Iako su mladi, Ivići već znaju što znači težak rad, disciplina i borbeni duh.

Treneri i podrška

Njihovi treneri, Ivica Ivić i Ivan Kučić, ključni su za njihov uspjeh. Ivica, njihov veliki zor, naglašava koliko je bitno postaviti svaki udarac na pravo mjesto. "Kad to izbrusiš i posložiš, svaki udarac može biti presudan u borbi," kaže Ivica.

Ivan Kučić, s druge strane, ne može sakriti oduševljenje Mijinim borbenim duhom: "Mica je srčana i teško podnosi poraz. Ako izgubi borbu, cijeli tjedan je posvećena još jačim treninzima."

No, ono što najviše oduševljava trenera Kučića jest Mijina sposobnost da se nosi s izazovima i svojom ulogom u timu: "Ona je pravi motivator. Ako netko ne sluša, Mia odmah preuzima ulogu drugog trenera i izuzetno je stroga."

Miguel se pak bori s kondicijskim treninzima, ali nema ni pomisli da bi odustao od ijednog treninga ili borbe. Njegov trener, Ivan Kučić, naglašava koliko je Mia željna pobjede, no uvijek na fer i sportski način. "Nema kvarnih udaraca kod nje, pravi je sportaš."

"Poslije je sa svakom protivnicom prijateljica, grle se i trče, ne mogu se zaustaviti, provedu kvalitetno dan, ne rade gluposti, pričaju tko je i što osvojio, grade se karakterno. Dečki se malo jače udaraju, to je normalno, koliko se stvaraju prijateljstva, toliko su suparnici kad se tuku. Neće pokazati emocije koliko ih pokazuju kroz udarce, izražavaju to kao kroz udarce, ali na zdrav način. Nema konflikata poslije, nema svađa, ali kad se tuku, to je rivalstvo. Kad se skupe u društvu, vidiš da je to neka zajednica. U borilačkom sportu djeca najviše poštuju druge", govori trener Ivan Kučić.

Kickboxing kao način života

Mia i Miguel treniraju kickboxing od svoje treće godine. Njihovi treneri naglašavaju važnost borilačkih sportova za djecu, ne samo zbog fizičke spremnosti, već i zbog razvoja samopouzdanja i zdravog života.

"Borilački sportovi pružaju samopouzdanje, a rad i disciplina su ključni," kaže Ivica Ivić, dok Ivan Kučić dodaje: "Oni nemaju predrasuda jer se ne boje ničega, za njih je to sve igra."

Kroz rad s mladima razbijaju predrasude da su borilački sportovi grubi i opasni. "Ipak, nevjerojatno je da jedna curica nema strah od dječaka, niti udaraca. A ona je motivator i sve više djece na treninge dolaze zbog nje", kaže trener Ivan Kučić.

Ipak, treba biti iskren i reći i to da ovo dvoje već po pogledima koje izmjenjuju otkrivaju da ponekad između njih padne i streetfighter, baš onako pravi brat-sestra meč.

Mia se naravno ne boji bratova udarca u glavu i pokazuje mu zube, a Miguel ili Migi, kako ga od milja svi zovu, ipak će kao pravi stariji brat pripaziti na svoju seku.

Ljubav je to bratska i ono najljepše - međusobno se bodre u sportskim uspjesima. Iako su po godinama možda još mali, ovo dvoje već polako gube prostor na policama koliko su medalja poosvajali.

Uzor itekako imaju, uz trenera Ivana koji ih nanovo uvijek potiče, gura, podiže ako padnu, pogonsko gorivo daje im i Ivica Ivić koji je trenutačno najbolje rangirani kickboksač u svijetu prema WAKO-u u superteškoj kategoriji veterana.

Uz ovakvu podršku, Mia i Miguel imali su samo jedno za reći: "Kad narastemo, bit ćemo prvaci svijeta!"