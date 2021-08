Kenijka Peres Jepchirchir osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u maratonu koji je održan u Sapporu, dok je od dvije hrvatske predstavnice Matea Parlov-Koštro zauzela 21., a Bojana Bjeljac 53. mjesto.

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) odlučio je pomaknuti maratonske i hodačke utrke iz Tokija u sjeverniji Sapporo kako bi se izbjegle ljetne vrućine u glavnom japanskom gradu. No, u petak je u Sapporu izmjerena temperatura od 35 stupnjeva celzijusa, ista kao i u Tokiju.

Zbog toga je start subotnjeg maratona bio u 6.00 sati po lokalnom vremenu kako bi se izbjegle ljetne vrućine. Međutim, start maratona bio je pod 25 stupnjeva i 84% vlage. Dva sata kasnije, u osam sati, već je bilo 29 stupnjeva s 69% vlage.

Na startu se pojavilo 88 djevojaka među kojima i dvije hrvatske predstavnice, Matea Parlov-Koštro i Bojana Bjeljac. Staza je bila kružna i trčala su se tri kruga, 22km, 10km i 10km.

Sjajna utrka Parlov-Koštro

Bjeljac je s rezultatom 2:27:42 iz Valencije 2019. imala 47. prijavljeni rezultat, a Matea Parlov-Koštro s 2:28:52, također iz Valencije, ali iz 2020. 72. rezultat među 88 djevojaka. Dodajmo kako je olimpijska norma bila je 2:29:30.

Bjeljac je bolje krenula i do polovice staze je bila ispred Parlov-Koštro, a obje su bile između 40. i 50. pozicije. No, Matea je u drugom dijelu utrke bila sjajna. U jednom trenutku probila se do 18. mjesta, a na koncu je završila maraton na 21. mjestu s rezultatom 2:33.18, dok je Bjeljac zauzela 53. mjesto s vremenom 2:39.32.

Zlato je osvojia Kenijka Peres Jepchirchir s rezultatom 2:27.20, 16 sekundi ispred sunaodnjakinje Brigid Kosgei, dok je treća bila Amerikanka Molly Seidel sa 26 sekundi zaostatka.

Za odličje se sve do četiri kilometara prije cilja borila i Izraelka Lonah Chemta Salpeter, ali je na 38 km "puknula". Na koncu je nekako završila utrku na 66. mjestu.

Medalji se nadala i svjetska prvakinja iz Dohe Kenija Ruth Chepngetich no ona je odustala nakon 33 km.