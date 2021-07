Nakon poraza od Meksika u 1. kolu A skupine olimpijskog nogometnog turnira, reprezentacija Francuske je nakon velike drame u Saitami pobijedila Južnu Afriku sa 4-3, dok su Brazil i Obala Bjelokosti u skupini D odigrali bez golova.

Francuska je u prvom kolu teško stradala od Meksika (1-4) i novi poraz značio bi oproštaj "Tricolora" od borbe za drugi krug natjecanja na olimpijskim igrama u Tokiju.

I protiv Južne Afrike, Francuzi su plesali na rubu poraza. Gubili su 0-1, 1-2 i 2-3, međutim na krilima trostrukog strijelca kapetana Andrea-Pierrea Gignaca, jednog od trojice starijih igrača od 23 godine, uspjeli su iščupati pobjedu.

Zanimljivo, svih sedam golova palo je u drugom poluvremenu susreta, premda je Južna Afrika mogla do vodstva i u 41. minuti, no Luter Singh nije realizirao kazneni udarac. JA je povela u 53. minuti preko Komabela Kodisanag, no četiri minute kasnije izjednačio je Gignac.

Novu prednost afričkoj reprezentaciji donio je Ecidence Makgopa u 72. minuti, ali je šest minuta kasnije Gignac svojim drugim golom poravnao na 2-2.

Novu prednost južnoafričkoj vrstio donio je Teboho Mokoena u 81. minuti, no pet minuta kasnije napadač meksičkog Tigresa je po treći put sve vratio na početak i to golom s bijele točke. Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika Teji Savanier je u druoj minuti nadoknade donio pobjedu Francuzima.

Brazil kiksao

U drugom susretu u skupini Japan je pobijedio Meksiko sa 2-1 i s dvije pobjede korak je do plasmana u četvrtfinale. Krilni igrač Real Madrida na posudbi u Getafeu zabio je za 1-0 već u sedmoj minuti, a u 12. minuti je Ritsu Doan povisio na 2-0. Poraz Meksika ublažio je Roberto Alvarado u 86. minuti.

Japan vodi na ljestvici skupine sa šest bodova, Francuska i Meksiko imaju po tri boda, a Južna Afrika je bez bodova.

Branitelj naslova Brazil je u susretu D skupine odigrao 0-0 protiv Obale Bjelokosti pa sada obje ekipe imaju po četiri boda. Brazil je već u 15. minuti ostao bez isključenog Douglasa Luiza, a u 80. je pocrvenio i suparnički igrač Eboue Kouassi.

U drugom susretu iz skupine D Njemčka je pobijedil Saudijsku Arabiju sa 3-2. Amiri (11), Ache (43) i Uduokhai (75) su zabili za prvu pobjedu "elfa", dok je oba gola za saudijsku vrstu zabio Al-Najei (30, 50). Brazil i Obala Bjelokosti imaju po četiri boda, Njemačka tri, a bez bodova je Saudijska Arabija.

Španjolska je u skupini C pobijedila Australiju sa 1-0, a gol odluke zabio je Mikel Oyarzabal u 81. minuti. Identičnim rezultatom je Argentina slavila protiv Egipta. Strijelac je bio Facundo Medina u 53. minuti. Na ljestvici vodi Španjolska sa četiri boda, Australija i Argentina imaju po tri boda, a Egipat ima bod.

U skupini B Honduras je pobijedio Novi Zeland sa 3-2, dok je Južna Koreja porazila Rumunjsku sa 4-0. Uoči zadnjeg kola sve četiri reprezentacije imaju po tri boda.