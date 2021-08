U finalu olimpijskog turnira vaterpolista u Tokiju igrat će branitelj naslova Srbija i Grčka. Grčka je u prvom polufinalu svladala aktualnog europskog prvaka Mađarsku sa 9-6 (2-1, 1-1, 2-2, 4-2), dok je potom Srbija nadigrala dosada stopostotnu Španjolsku sa 10-9 (2-0, 2-5, 1-2, 5-2).

Grčka je do šeste pobjede u sedmom nastupu u Tokiju stigla na svoj standardni način, sjajnom igrom u obrani, dok je u napadu vrhunski raspoložen bio Stylianos Argyropoulos s četiri pogotka. U sastavu Mađarske jedini dvostruki strijelac bio je Krisztian Manhercz. Bio je ovo drugi međusobni dvoboj Grka i Mađara u Tokiju i druga pobjeda Grka, u 1. kolu natjecanja po skupinama bilo je 10-9. Pobjedom protiv Mađarske Grčka je ostvarila najveći uspjeh u svojoj povijesti osiguravši prvu olimpijsku vaterpolsku medalju. Dosada joj je najveći uspjeh bilo četvrto mjesto iz Atene 2004. Mađarska je s devet zlata najuspješnija vaterpolska nacija na OI, no posljednji naslov osvojila je u Pekingu 2008., a to joj je bila i posljednja medalja dosada.

Drama u završnici

Branitelj naslova iz Rio de Janeira otprije pet godina Srbija do pobjede protiv Španjolske stigla je preokretom u samoj završnici. Tahull je golom s igračem više doveo Španjolsku u vodstvo 9-8 dvije minute prije kraja. U sljedećem napadu i Srbija je dobila igrača više u bazenu što je za poravnanje na 9-9 iskoristio Mandić da bi nakon neuspješnog pokušaja Granadosa, Filipović doveo Srbiju u prednost 10-9 26 sekundi prije kraja. U posljednjem napadu na utakmici Larumbe je napravio prekršaj u napadu.

Dušan Mandić postigao je tri gola za Srbiju, po dva su dodali Strahinja Rašović i Filip Filipović, dok su Slberto Munarriz, Roger Tahull i Blai Mallarach bili dvostruki strijelci za Srbiju.

Srbija će tako nastaviti niz osvajanja medalja na OI, 2008. u Pekingu i 2012. u Londonu je bila brončana, a 2016. u Riju zlatna. Španjolska ima dvije medalje s OI, zlato iz Atlante 1996. i srebro iz Barcelone 1992.

Finale je na programu u nedjelju od 9.30 sati, dok će Mađarska i Španjolska igrati za broncu od 6.40 sati. U nedjelju će igrati i Hrvatska i to od 4.00 sata protiv SAD-a za peto mjesto.