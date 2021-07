Veliku smo dramu gledali u prvom nastupu Marina Čilića u Tokiju. Igrao je protiv Brazilca Joaoa Menezesa, 217. igrača svijeta. Čilić je pobijedio, ali je prije toga propustio deset meč lopti.

Čilić je pobijedio 2:1 u setovima nakon dramatične završnice. Prvi je set izgubio 7:6, drugi dobio 7:5, a onda je u trećem setu imao 5:0. Ipak, slavio je tek u tie breaku trećeg seta i to nakon tri sata i 23 minute igre.

Nakon što je izgubio prvi set u kojem je propustio tri prilike za 'break' kod 5-5, a potom poveo 3-0 u 'tie-breaku', samo da bi izgubio šest poena zaredom, Main Čilić je u sedmom gemu drugog seta izgubio servis i na svojim četvrtim olimpijskim igrama bio na putu prema najvećem razočaranju kad je 217. tenisač svijeta Joao Menezes poveo 5-3.

Bio na korak od pobjede

Brazilski 25-godišnjak, koji nikada nije zaigrao u glavnom ždrijebu nekog Grand Slam turnira i samo jednom nastupio te izgubio u 1. kolu na razini ATP Toura, a za nastup u Tokiju trebao je pozivnicu ITF-a, došao je na dva poena od pobjede nad osvajačem Grand Slam trofeja i Davis Cupa.

No, Čilić je u tim trenucima zadržao hladnokrvnost te dočekao da i njegov suparnik popusti pod pritiskom senzacionalne pobjede koja mu se smiješila. Kad je Brazilac servirao za plasman u 2. kolo, Čilić je došao do prvog 'breaka' u meču i taj niz nastavio sve do vodstva 5-0 u trećem setu.

Hrvatski tenisač je serijom od devet osvojenih gemova došao na korak do pobjede. Ono što je uslijedilo, jedan je od najvećih zapleta, preokreta i konačno sretnog raspleta za hrvatskog tenisača.

Nevjerojatan zaplet

Imao je Čilić 0-40 i još jednu prednost na servis Menezesa za čistih 6-0, ali je Brazilac više od pola sata nakon što je servirao za pobjedu uspio konačno osvojiti gem na početnom udarcu.

Poveo je Čilić 40-15 u sljedećem gemu, ali je izgubio četiri poena zaredom, a time i drugi put u meču prepustio suparniku gem na početnom udarcu. Brazilac je u osmom gemu zadržao servis te osvojio i treći gem u nizu.

No, još uvijek je Čilić imao prednost jednog 'breaka', da bi se ponovno doveo u nezavidan položaj s dvije dvostruke pogreške i dva promašena forhenda, u devetom gemu, čime se Menezes vratio u meč.

S dva odlična reterna Čilić je u devetom gemu došao do sedme meč-lopte, ali se Brazilac još jednom spasio i petim gemom zaredom izjednačio rezultat na 5-5. Menezes na tome nije stao. Čilić mu je darovao još jedan 'break' i doveo ga drugi put do servisa za pobjedu. Nakon 0-30 Menezes je nanizao tri poena i došao do meč-lopte, ali je ostao bez realizacije. Dva poena poslije Čilić je odveo dvoboj u odlučujući 'tie-break'.

Deset meč lopti

U njemu je Menezes prvi stigao do 'mini-breaka' (3-2), ali je tu prednost već u sljedećem poenu izgubio. Za vodstvo 5-4 Čilić je zabio as, a Menezes do 5-5 stigao preciznom forhend paralelom. Do osme meč-lopte Čilić je došao natjeravši Brazilca na promašaj forhendom. No, 12. dvostrukom pogreškom u meču pružio je svom suparniku novu priliku. Menezes je sljedeći retern na drugi servis poslao na tribine pa je Marin došao do devete meč-lopte (7-6). Ni ona mu nije bila dovoljna, jer je napravio 49. neforsiranu pogrešku.

Za Čilićevu desetu meč-loptu (8-7) Brazilac je poslao bekhend u mrežu. Nakon tri sata i 23 minute Marin je zabio volej za jednu od najtežih pobjeda u karijeri, do koje je morao dvaput dolaziti s ruba poraza.

Čilićev suparnik u 2. kolu bit će Španjolac Pablo Carreno-Busta (ATP - 11.) koji je sa 7-5, 6-2 bio bolji od Amerikanca Tennysa Sandgrena. Čilić protiv Španjolca ima 4-0 u međusobnim dvobojima.