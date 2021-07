Nakon što su u ponedjeljak hrvatski olimpijci osvojili prve medalje, zlato i broncu, u taekwondou, u utorak će na borilišta izaći brojni hrvatski olimpijci koji će imati priliku osvojiti nova odličja.

U utorak 27 srpnja, petog dana Olimpijskih igara u Tokiju, održat će se natjecanja u 30 sportova, a hrvatski sportaši nastupit će u jedrenju, gdje će akciji će biti sve naše jedriličarske uzdanice , plivanju, streljaštvu, taekwondou, tenisu i vaterpolu.

Raspored nastupa hrvatskih sportaša

JEDRENJE - Elena Vorobeva nastupit će u dva plova klase Laser Radial od 5.05 do 7.00, Tonči Stipanović u dva plova klase Laser od 5.15 do 7.00, Šime i Mihovil Fantela nastupit će u tri plova klase 49-er od 7.50 do 10.00



PLIVANJE - Nikola Miljenić nastupit će u kvalifikacijama na 100 m slobodno u 12.02, eventualni nastup Eme Rajić u finalu na 100 m prsno u 4.17



STRELJAŠTVO - Snježana Pejčić i Petar Gorša nastupit će u mješovitim parovima zračne puške 10 m, kvalifikacije u 6.15, možebitni nastup u finalu u 8.15



TAEKWONDO - Ivan Šapina nastupit će u kategoriji preko 80 kg od 3.15



TENIS - Donna Vekić igra pojedinačni dvoboj 3. kola s Kazahstankom Elenom Ribakinom (3. meč na terenu br.1 od 4.00);

Marin Čilić i Ivan Dodig igraju protiv Amerikanaca Rajeeva Rama i Francesca Tiafoea (3. meč na terenu br. 2 od 4.00)



VATERPOLO - Dvoboj 2. kola skupine B: Hrvatska - Australija u 12.50

