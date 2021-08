Košarkaška reprezentacija Slovenije plasirala se u polufinale Olimpijskih igara pobjedom nad Njemačkom 94:70 u četvrtfinalu.

Slovenija je sjajno ušla u utakmicu i kontrolirala njen tijek do samoga kraja tako da njena pobjeda niti u jednom trenutku nije bila upitna.

Odičnu utakmicu odigrao je Luka Dončić, koji je ostao na korak do triple doublea. Ubacio je 20 poena te upisao 11 asistencija i osam skokova.

U redovima Slovenije sjajan je bio i Zoran Dragić s 27 poena i 6 skokova.

Slovenci će u polufinalu igrati s pobjednikom uakmice između Italije i Francuske.

U polufinale Igrara prošla je i reprezentacija SAD-a koja je s 95:81 pobjedila Španjolsku i za finale će igrati protiv boljeg iz utakmice Australija - Argentina.

Rubio briljirao u porazu

Amerikanci su se mučili u prvom poluvremenu, u drugoj četvrtini su bili u zaostatku od 11 poena, no do poluvremana su uspjeli izjednačiti i onda u drugom dijelu preuzeli kontrolu i sigurno stili do pobjede.

Najbolji u Redovima SAD-a bio je Kevin Durant s 29 poena, dok je kod Španjolaca najefikasniji bio Ricky Rubio sa 38 poena.