Zlatni tenisači i srebrni Marin Čilić u subotu kasno navečer vratili su se s Olimpijskih igara u Tokiju u Hrvatsku. Sletjeli su naši junaci na zagrebački aerodrom Dr. Franjo Tuđman negdje oko 23 sata. Tamo im je priređen svečani doček. Ivan Dodig iz Tokija je otišao u SAD, pa on nije bio u Zagrebu.

'Finale je bilo uživancija'

Marin Čilić prvi se obratio javnosti:

"Hvala vam puno što ste došli na ovaj doček. Puno nam znači što ste tu jer to podiže vrijednost našim medaljama koje smo osvojili na OI. Ogromna mi je čast bila predstavljati Hrvatsku na Olimpijskim igrama i to po četvrti put. Izgubili smo u finalu, ali to finale je nama svima bilo uživanje nakon dana ranije kada smo i jedni i drugi pobijedili u polufinalima, a braća Sinković osvojila zlato. Iskreno, nadao sam se da ću medalju osvojiti u parovima, zato što bih bio jako tužan da ja karijeru završim s olimpijskom medaljom a da kum Dodig bude bez nje. Neopisivo mi je drago da sam taj uspjeh uspio podijeliti s Ivanom, prijateljem iz djetinjstva s kojim sam od tada sanjao o nečem ovakvom. U četvrtfinalu smo bili blizu ispadanja, ali Bog nas je pogledao i nagradio. Na kraju nismo uspjeli pobijediti u finalu, ali ako smo od ikoga morali izgubiti, neka su to onda baš Mate i Nikola.", kazao je Marin Čilić dok je Nikola Mektić istaknuo:

'Marin i Dodig odigrali su fantastično polufinale, ali mi smo slavili na kraju'

"Od samog početka turnira navijali smo jedni za druge i kada smo shvatili da to vodi prema hrvatskom finalu, nekako smo se malo i zamislili prije finala jer su Marin i Dodig odigrali fantastično polufinale, ali mi smo ipak slavili na kraju.

Mate Pavić je, pak, otkrio zanimljivost:

"Igrali smo mi prije finala generalku, jedan set jedni protiv drugih. Meni je koristila odgoda Olimpijskih igara za godinu dana jer sada imam novog partnera i tako smo imali više vremena za uigrati se. I u tih samo pola godine koliko smo Nikola i ja zajedno osvojili smo Wimbledon i Olimpijske igre. Zato nas uspoređuju s najboljim parom ikad, braćom Bryant, ali za to bi nam trebalo još par desetaka Grand Slamova i Mastersa hehehe", izjavio je oduševljeni Pavić.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.