Rođeni Vukovarac Damir Martin jedna je od najljepših priča hrvatskog sporta. Problemi kroz koje je prolazio dovodili su ga na razmišljanje o kraju karijere, a da su Igre bile po planu prošle godine, medalju bi mogao samo sanjati. Ipak, u Tokiju je bio superspreman i uzeo je broncu u sjajnoj završnici.

'Izvukao sam sve živo'

Prije pet godina na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru ostao bez zlata za sedam tisućinki sekunde, prije dvije godine operirao je kuk i vodio je veliku bitku s vremenom da bi bio spreman za igre u Tokiju. Način na koji je osvojio broncu ide u legendarne podvige, jer je 600 metara prije cilja zaostajao više od dvije sekunde za trećeplasiranim. A onda je krenuo u luđački finiš i na kraju za 15 stotinki nadmašio Danca Nielsena. I njemu je to treća olimpijska medalja.

"Sanjao sam tu olimpijsku medalju. Iskoristio sam godinu dana pomicanja OI da se spremim najbolje što mogu. Na zadnjih 600 metara utrke je zagrmjelo i znao sam da je to znak od gore i tad sam krenuo i lomio do kraja. Znao sam da do kraja tu brzinu nitko ne može izdržati. Izvukao sam sve što sam mogao izvući", izjavio je Damir Martin po dolasku, a onda se upustio u studio RTL-a kod Ane Strizić kako bi sve otkrio, onako detaljnije, kad su se emocije slegle...

Za njega je ispalo dobro što su Igre odgođene

"Hvala svima još jednom. Emocije su me preplavile, jako puno se izdogađalo dobroga u ovo doba kad su Igre bile odgođene. Emotivno sam se ispraznio. Nije baš normalno to što radim. Znaš da je to ta utrka, pa stisneš u zadnjoj dionici, daš sve od sebe. To ti je taj impuls. Nisam htio da odem s lošim danom, nisam se predavao, u duhu olimpizma. Imao sam probleme s kukom, dosta zahtjevnu operaciju, rađena mi je reparatura. Da su Igre održane kad su trebale, možete zaključiti kakav bi bio ishod jer bi se vratio tek u svibnju", kazao je Damir Martin.

Što je još kazao pogledajte u prilogu RTL Sporta.

