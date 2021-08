POKRENUT POSTUPAK / Brazilci osvojili zlato pa izazvali probleme: 'To je jasna poruka da ih nije briga...'

Brazilska muška nogometna reprezentacija obranila je naslov olimpijskog pobjendika, u finalu igranom na stadionu u Yokohami Brazil je svladao Španjolsku sa 2-1 (1-0, 1-1) nakon produžetka. No, nakon osvojenog naslova olimpijskih pobjednika, brazilski nogometaši su upali u veliki problem. Oni su se, naime, na dodjeli medalja pojavili sa svojim uobičajenim dresovima u kojima su odigrali susret i hlačama kineske marke Pickford, a prema ugovoru odmah su se nakon utakmice trebali presvući u službenu opremu za sve brazilske olimpijce, koju proizvodi Pickford. Zbog toga je Brazilski olimpijski odbor poslao priopćenje u kojemu najavljuje da će poduzeti određene mjere protiv brazilske nogometne olimpijske momčadi. "To je jasna poruka da se oni ne osjećaju kao članovi olimpijskog tima i da ih to previše i ne zanima", rekao je brazilski plivač koji je na OI osvojio broncu Bruno Fratus.