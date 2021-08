Američka muška košarkaška reprezentacija došla je na korak do četvrtog uzastopnog olimpijskog zlata pobjedivši u polufinalu turnira u Tokiju australsku izavranu vrstu sa 97-78 (18-24, 24-21, 32-10, 23-23).

Australci su se uspjeli odlično nositi s američkim NBA zvijezdama u prvih 14 i pol minuta utakmice, nakon kojih je na semaforu stajalo 41-26 za "Boomerse". Tri minute prije kraja prvog poluvremena Australija je vodila s 45-34, ali su Amerikanci serijom 8-0 taj zaostatak sveli na svega tri poena do kraja druge četvrtine.

Australci su bez ubačaja ostali u prve četiri minute treće četvrtine, što su Amerikanci iskoristili i došli do devet koševa prednosti (54-45). Ta je prednost do kraja treće četvrtine narasla do 19 koševa (74-55). Australija je u trećoj četvrtini postigla tek 10 koševa, a rastrčani i raspucani Amerikanci čak 32.

Na 6:15 minuta prije kraja reprezentacija SAD-a došla do najvećih +23 (86-63) i opušteno privela utakmicu kraju. Kevin Durant je bio najbolji u pobjedničkoj reprezentaciji s 23 koša i devet skokova. Devin Booker je postigao 20 poena, a po 11 su imali Khris Middleton i Jrue Holiday koji je tome dodao i osam asistencija te osam skokova.

Patty Mills je s 15 koševa i osam asistencija bio najbolji u australskoj reprezentaciji. Dante Exum je ubacio 17 poena, a Jock Landale 11.

Amerikancima će se u finalu suprotstaviti pobjednik drugog polufinala u kojem će se od 13 sati po srednjoeuropskom vremenu sastati reprezentacije Slovenije i Francuske.