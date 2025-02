Zvonimir Boban pred kamerama očitao lekciju Ibrahimoviću: 'Zlatane, čudno je što to govoriš...'

U osminu finala Lige prvaka u utorak su se plasirali su se nogometaši Feyenoorda koji su nakon domaćih 1-0 u uzvratu play-offa kod Milana odigrali dovoljnih 1-1.

Novi je to veliki neuspjeh Rossonera, a nakon susreta legendarni Zlatan Ibrahimović, stariji savjetnik u talijanskom klubu, stao je pred kamere i odgovarao na pitanja.

Ibri je pitanja postavljao naš Zvonimir Boban, stručni komentator na Sky Sportsu, koji je kritizirao Thea Hernandeza koji je u utakmici protiv Feyenoorda dobio drugi žuti karton zbog simuliranja za penal.

"Theo simulira godinama, čudi me da mu nitko nije rekao ili ga ispravio. On to radi već pet godina. Drugi žuti karton je apsurdan. To je nepristojno, to je nesportski. Ne radi se tek tako. Od početka sezone vidimo Thea koji nema nikakve veze s Theom kojeg poznajemo. U početku nije znao igrati obranu, onda je dosta napredovao, ali ove sezone o tome i ne razmišlja. Moralno je ovo ozbiljno pitanje. Zašto to radiš? Što simuliraš? On je defanzivac. On je poput vlaka, ima fizičku snagu, hajde...", rekao je Boban pa govorio o "razmontiranoj" momčadi Milana koja je prije dvije godine osvojila prvenstvo.

Ibrahimović se s tim nije složio:

"Ja sam preostao igrati, imam 42 godine... Igrao sam u toj ekipi i mogu reći da ova danas ima više šanse da osvaja trofeje: dvostruko je jača. S tom ekipom smo osvojili Scudetto, ali ova je bolja po kvaliteti"

Uslijedio je odogovor Bobana.

"Potrebna je ravnoteža. Imao je izvanredan vezni red: Bennacer, Kessie i Tonali... Tu je bio Saelemaekers koji je davao balans, Theo i Leao su bili drugačiji. Ekipa je rastavljena. Ibra je poznavao momčad, pa mi je zato čudno što kaže da je ovaj Milan dvostruko jači od onog koji je osvojio Scudetto", rekao je Boban i zaključio:

"Gimenez i Walker bi bili vrhunska pojačanja bez svih ovih drugih potpisa. Ta ekipa Milana je osvojila prvenstvo i stigla do polufinala Lige prvaka."

