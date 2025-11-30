Zvijezda se vraća ranije od očekivanog za veliki derbi?

U utakmici 13. kola engleske Premier lige danas će se od 17:30 sastati Chelsea i Arsenal. Iako nije najžešća utakmica, ovo je vjerojatno najveći londonski derbi budući da je susret dva najuspješnija londonska kluba.

S jedne strane imamo domaćina Chelsea koji se trenutačno nalazi na trećem mjestu prvenstvene ljestvice s 23 boda. Chelsea je posljednji put naslov prvaka osvojio prije devet godina, kada je u sezoni 2016./17. predvođen Antoniom Conteom imao sedam bodova više od drugoplasiranog Tottenhama. Od tada je Chelsea dvaput završavao treći i triput četvrti, a osvojio je Ligu prvaka, Engleski kup, Europsku ligu i Konferencijsku ligu – čime je postao prvi klub kojemu je uspjelo osvojiti sva tri europska trofeja. Iako se pretpostavljalo da će Cole Palmer nakon bizarne ozljede propustiti ovaj susret, zadnje informacije britanskih medija govore kako bi sjajni Englez ipak mogao biti spreman.

S druge strane imamo Arsenal – jedini klub koji je uspio osvojiti englesku Premier ligu bez poraza. Ovoga im puta to neće poći za rukom budući da su u trećem kolu poraženi 1:0 na Anfieldu od Liverpoola, ali zato mogu ganjati jedan drugi rekord. Naime, Topnici su ove sezone u 12 utakmica primili samo šest pogodaka. Ako u narednih 26 utakmica prime manje od devet pogodaka, srušit će rekord za najmanje primljenih pogodaka u sezoni koji trenutačno drži upravo Chelsea. No, ne sumnjamo kako bi navijačima Arsenala ipak bilo draže osvojiti titulu po prvi put nakon 22 godine. Arsenalu će sigurno otežati situaciju i izostanak Gabriela – sjajnog stopera koji je jedno vrijeme igrao i u Dinamu.

U dosadašnjim dvobojima Arsenal je pobijedio 84 puta, Chelsea je bio bolji 64 puta, a 60 puta utakmica je završila bez pobjednika. Utakmica se igra na Stamford Bridgeu, a Arsenal predvođen Mikelom Artetom pobjedom bi se odmaknuo na +8 od drugoga Manchester Cityja, kojeg vodi bivši Artetin “učitelj” Pep Guardiola. Ako pobjednik bude Chelsea, onda će momčad Enza Maresce smanjiti zaostatak za Arsenalom na samo tri boda.

