Luka Modrić već sada je jedan od najboljih veznjaka u povijesti nogometa. Njegovo umijeće traje već godinama, a golovi i asistencije koje je podijelio svakodnevno se dijele društvenim mrežama. Ipak, jedan njegov potez, koji često koristi, vjerojatno će zauvijek biti njegov zaštitni znak.

Naravno, riječ je o dodavanju ili udarcu vanjskim dijelom kopačke. Prošle sezone u Ligi prvaka tako je asistirao Rodrygu u četvrtfinalu protiv Chelseaja te je bacio nogometne obožavatelje u trans. Njegov potez hvalili su svi: navijači, proslavljeni nogometaši, novinari i komentatori.

"Modrićeva vanjska vlada Ligom prvaka. Ta slavna vanjska mora postati dio Svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a", pisala je Marca nakon još jednog njegovo briljantnog dodavanja u ovosezonskoj Ligi prvaka protiv Celtica.

Nije to to...

A njegov zaštitni znak, potez koji je doveo do savršenstva, na treningu Real Madrida pokušao je kopirati Vinicius Junior, brazilski velemajstor koji blista u dresu Kraljevskog kluba. On je na treningu postigao pogodak vanjskom, a sve je na svom Twitter profilu podijelio Real Madrid.

"Vini a la Luka", odnosno "Vini u stilu Luke", napisali su uz snimku i oduševili navijače. No, oni su primijetili da to nije baš savršeno kako to naš Luka radi.

"Nisam baš siguran da je kao Luka", "Uči od Modrića, dobra stvar", "Uči trikova pravog čarobnjaka", "Nije to baš savršen udarac kao kod Modrića", samo su neki od komentara navijača Reala. U novoj sezoni Luka je odigrao 15 utakmica u svim natjecanjima za Real, a pritom je postigao tri pogotka i podijelio dvije asistencije.