Brazilski nogometaš i zvijezda Lyona, Lucas Paqueta zaradio je žuti karton na utakmici svog Lyona i Troyesa (3:1) i to, pazite sada, zbog driglinga.

Pagueta je atraktivno pokušao prebaciti loptu preko glave suparnika, takozvani "rainbow flick", ali je suparnik uspio izbiti loptu u aut. No, onda je sutkinja Stephanie Frappart zaustavila igru i dodijelila žuti karton Paqueti, dok su on i suigrači u nevjerici gledali što se događa. Nije konkretno poznato zašto je dobio karton, je li zbog ponižavanja suparnika driblingom ili zato što je odmahnuo prema sutkinji kada ga je ova upozoravala da to nije u duhu fair-playa.

Potez Paquete i cijelu situaciju pogledajte OVDJE.

Reagirao i Neymar

Ovu je situaciju komentirao i Neymar, koji je ranije također opominjan zbog sličnih driblinga i poteza u francuskoj ligi.

"Jako tužno. Dobiti žuti karton zbog driblinga. Dribling je dribling, nebitno na kojem dijelu terena i u kojoj minuti se izvodi. Slično se meni dogodilo prošle sezone. Ne razumijem razloga. Izgleda da je došao kraj slavne Joge bonito. Uživajte dok još možete", rekao je Neymar.