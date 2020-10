ZVIJEZDA JUVENTUSA IZVRIJEĐALA PIRLA PA NAPALA DIREKTORA: Skandal u Staroj dami

Paulo Dybala žestoko se verbalno sukobio s direktorom kluba Fabiom Paraticijem

Talijanski novinar Vito Angele putem je svog twitter računa potvrdio da je u momčadi Juventusa došlo do velikog incidenta. Naime, Paulo Dybala žestoko se verbalno sukobio s direktorom kluba Fabijom Paraticijem nakon što je, pak, izvrijeđao trenera Andreu Pirla.

BARCELONA SPREMNA ZA NAJGORI SCENARIJ: Katalonci pronašli idealnu zamjenu za Messija

Direktoru Fabiju Paraticiju dobacivao što nije uveden u igru’

#Dybala shock: there was a fight with #Paratici after the match against #Crotone. #Dybala has insulted heavily the manager — Vito Angelè (@VitoAngele) October 18, 2020

Incident se dogodio nakon utakmice s Crotoneom u kojoj je Juventus odigrao slabašnih 1:1 te na terenu prikazao probleme. Paulo Dybala zagrijavao se dobar dio drugog poluvremena, ali Andrea Pirlo je na kraju odlučio da ga ne uvodi u igru. Glavni razlog je što nije dovoljno spreman, pišu talijanski mediji a prenosi engleski Daily Mail.

Paulo Dybala 'clashes with Juventus chief in the tunnel' after being left our by Pirlo AGAIN https://t.co/j9nrkZiAq2 — MailOnline Sport (@MailSport) October 18, 2020

Talijan je priliku dao Cuadradu, Bernardeschiju i Rabiotu dok je bivši igrač Palerma još jednom ostao prikovan za klupu. I to ga je naljutilo. Nakon što je utakmica završena, na putu u svlačionicu Dybala je napravio skandal jer je direktoru Fabiju Paraticiju dobacivao sve i svašta. Na press-konferenciji poslije utakmice Pirlo je ”ušutkao” desetku Juventusa s obrazloženjem zašto odličnog ofenzivca nije uveo u igru…

‘U petak je trenirao deset minuta, vratio se s reprezentativnog okupljanja s gastroenteritisom’

“U petak je Dybala trenirao samo deset minuta, vratio se s reprezentativnog okupljanja s gastroenteritisom. Ovo nije bila idealna utakmica za njega da igra jer smo imali i igrača manje”, objasnio je Pirlo.

Inače, dopisnica ugledne talijanske Gazzette dello Sport Fabiana Della Valle napisala je na Twitteru komentar koji dovodi u pitanje odluku Andree Pirla da Dybalu vodi u Crotone i drži ga na klupi, što se Argentincu svidjelo pa je lajkao taj tweet. Kasnije ga je izbrisao, ali bilo je kasno jer je ostalo zabilježeno…

‘Pitam se koji je smisao dovođenja Dybale u Crotone?’

”Pitam se koji je smisao dovođenja Dybale u Crotone ako mu Pirlo nije dao ni minute u ovom dvoboju. Nije li bilo logičnije ostaviti ga u Torinu da trenira?” napisala je novinarka Gazzette.

& Dybala liked that comment!!

Maybe he should just become a coach now. 🤷‍♂️#Dybala #Juventus https://t.co/FDAjknURM2 — Ali H. Mossarah (@AliMossarah) October 18, 2020

Dybala zbog problema sa želučanom virozom nije odigrao obje utakmice za Argentinu tijekom reprezentativne stanke.