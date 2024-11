Zvijezda Barcelone otkrila Nijemčevu strogoću: 'Bolje da ne zakasniš kod njega'

Zvijezda Barcelone, Pedri Gonzalez, gostovao je u emisiji na španjolskoj televizijskoj te otkrio pojedine neobične metode sadašnjeg trenera Hansija Flicka. Mladi Španjolac najviše se dotakao metoda discipline najprije iznijevši kako je to bilo pod Xavijem, a kako je sad pod Flickovom palicom.

Općenito je poznato kako igrači koji kasne na svoje obveze moraju novčano platiti za svoje kašnjenje, Kod Xavija je to bilo tisuću eura za minutu kašnjenja. Nakon prve minute iznos se svakom dodatnom minutom udvostručuje. Za obične ljude i to već izgleda kao ogromna svota, no kod Flicka je još i strože.

Barcina zvijezda otkrila je kako kod Flicka igrač koji kasni ne samo da gubi mjesto u startnoj ekipi već mu prijeti neigranje nekoliko utakmica.

"Metode su drugačije, ali svakako da vas tjeraju da dolazite na vrijeme. Obojica su vodili dosta računa o disciplini. Postoje treneri koji to rade po minuti, na primjer, pet minuta je pet tisuća eura. Ali s pet kašnjenja si gotov", otkrio je.

Novac koji igrači kao kaznu za kašnjenje moraju isplatiti se uglavnom donira ili se uzima kao sredstvo za timske obroke. Sam Pedri otkrio je da je znao zakasniti. NAime prije nekoliko godina Barcelona se vratila s gostovanja u europskoj utakmici u 4 ujutro. Sljedeći je dan okupljanje bilo u 12, ali Pedri se nije pojavio. Španjolac je potpuno prespavao alarm, a dočekalo ga je mnoštvo propuštenih poziva suigrača.

"Ne znam zašto mi mobitel nije zvonio, imao sam desetke propuštenih poziva. Obukao sam se za 30 sekundi, došao sam i čekali su me da se oporavim, hodao sam crven kao rajčica", otkrio je Pedri koji je zbog toga morao platiti kaznu.

