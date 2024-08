Zrinjski u dvije utakmice primio sedam golova za oproštaj od Europe: Kraj za krvnike Hajduka i Osijeka

Nije se samo Rijeka oprostila od Europe teškim porazom, na isti način ispao je i Zrinjski koji je nakon 3-0 poraza u Portugalu kod Guimaraesa prošlog tjedna, danas u Mostaru izgubio još uvjerljivijih 4-0.

Bilo kakve nade Plemića gosti su 'ubili' u završnici prvog dijela kada su zabili tri gola, a strijelci su bili Manu, Santos i Oliveira, dok je konačan rezultat postavio Gustavo u 71. minuti.

Olimpija pak neće biti jedini predstavnik Slovenije u Konferencijskoj ligi, jer uspjeli su to i nogometaši Celja koji su s 4-1 bili bolji Pyunika te tako nadoknadili 0-1 iz prve utakmice. Gol za 2-0 zabio je hrvatski veznjak Bobičanec u 42. minuti iz penala, a onda je asistirao i Kucysu u 85. za konačnih 4-1.

Spomenimo kako Konferencijsku ligu nisu uspjeli izboriti krvnici hrvatskih klubova, Zira i Ružomberok.

Azerbajdžanci su danas slavili 1-0 protiv Omonije, no poraz od 6-0 iz prve utakmice bio je nenadoknadiv.

Ružomberok je prvu utakmicu protiv armenskog Noaha izgubio 3-0, da bi do 71. minute uzvrata to uspjeli nadoknaditi golovima Luterana, Hladika i Bode, no snove da mogu do potpunog preokreta srušio im je Matheus Aias u 88. minuti.

