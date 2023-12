Dinamo i Hajduk odigrali su bez golova u najvećem hrvatskom derbiju prošle nedjelje i završili prvi dio sezone Supersport HNL-a te će borba za naslov prvaka nastaviti na proljeće.

Dinamo je bio bolji, no osim ogromne energije i žestine, veliki derbi nije ponudio previše prilika. Mreže su ostale netaknute pa je Hajduk zimsku stanku dočekao sa sedam bodova prednosti u odnosu na Dinamo koji je treći. Dinamo ima i dvije utakmice manje. Na drugom mjestu je Rijeka koja ima šest bodova manje od Splićana, ali i utakmicu manje.

Na proljeće će tako Bijeli odigrati još 17 utakmica u HNL-u, a Dinamo 19. I tek jednu međusobnu utakmicu krajem ožujka kada Plavi stižu na Poljud.

Za komentar onoga što nas očekuje na proljeće i nastavka borbe za titulu porazgovarali smo s legendom hrvatskog nogometa i splitskog Hajduka, Zoranom Vulićem.

"Hajduk je ovaj turbulentni dio prve sezone za Dinamo trebao iskoristiti kvalitetnije, napraviti veću prednost. Dinamo je dobra momčad, ali momčad koja se tražila i imala turbulencije smjenom trenera i sportskog direktora. Hajduk je bio dobar, imao dobre momente, ali trebao je napraviti veću razliku. Ovih sedam bodova nije realno, realno bi bilo da je Dinamo odigrao one dvije utakmice i onda bi se moglo pričati je li Hajduk napravio dobar rezultat ili ne", rekao nam je Vulić na početku i nastavio:

"Ali svako treba pohvaliti Hajduk, da je nakon 19 godina prvi nakon prvog dijela prvenstva. Mislim da je zasluženo da je u gdje je, igrao je u zadnje vrijeme dobar, nećemo reći odličan, nogomet i najviše pokazao u ovom dijelu prvenstva, uz Rijeku."

"Hajduk se mora dobro pripremiti za nastavak, naći jedno - dva pojačanja. Doći će sada, hvala bogu, Nikola Kalinić. Treba im još jedan playmaker koji će 'šopati' loptama i Livaju i Kalu", nastavio je Vulić pa se osvrnuo na raspored na početku proljetnog Dijela, koje Hajduk otvara s dva derbija, prvo protiv Rijeke pa Osijeka, dok će Dinamo imati lakši posao, barem na papiru.

"Gledajte, svatko sa svakim mora igrati. Hajduk je na takozvanim lakšim utakmicama kiksao. ako u nogometu gledate 'lakše i teže' utakmice, nećete dobro završiti. Hajduk je napravio dobar posao, ali ne smijemo otpisati ni Rijeku koja igra dobar nogomet i svakome može 'zapapriti'. Rekao bih da će prva utakmica, s Rijekom na Poljudu, puno toga reći. Ta utakmica će biti najteža, ako Hajduk ne kiksa, napravit će lijepi koračić prema onome što čeka 20 godina, a to je osvajanje prvenstva."

"Bit će interesantno, Hajduku neće biti lako i ne treba prenagliti radovati se unaprijed. Hajduk mora ići utakmicu po utakmicu ne gledati tko je protivnik i gledat da učini što manje krivih koraka. To je to, to je jedini recept", zaključio je Vulić.

