Ikona Bijelih i jedan od najvećih navijača: 'Da momčad igra kako Torcida pravi šou bili bi prvaci'

Hajduk je jučer, 13. veljače, proslavio 114. rođendan kluba. Zvijezda slavlja svakako je bila Torcida koja je na Poljudu napravila ogromnu bakljadu pred mnoštvima navijača i tako na, za njih, najljepši način voljenom klubu poželjeli: "Sretan rođendan!"

Nema sumnje kako će Bili ogromnu podršku navijača imati i na sutrašnjem gostovanju u Puli kod Istre 1961. Torcida će svakako htjeti pozdraviti igrače na koje računaju da im poklone rođendansku pobjedu. Hajduk u utakmicu ulazi kao lider prvenstvene ljestvice s bodom više od Hajduka dok je Istra sedma s 23 boda. Igrači Gonzala Garcije izgubili su samo jednu od zadnjih sedam utakmica i doveli nekoliko zvučnih pojačanja u zimskom prijelaznom roku, a tradicionalnu su trn u oku Bijelima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O sutrašnjoj utakmici razgovarali s bivšim trenerom obaju klubova, legendarnim igračem Hajduka i zasigurno jednim od njegovih najvećih navijača, Zoranom Vulićem.

Foto: Pixsell

Kako ste vi proslavili Hajdukov rođendan? Jeste bili na nekom slavlju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moram reći da nisam jer sam bio zauzet, šteta, ali jednostavno je to tako u životu. Kad ti je jedan od ljepših dana u godini onda nemaš vremena da odeš na tu proslavu, ali prateći snimke i ovo mislim da je bilo baš veličanstveno kako i priliči Hajduku. Pogotovo od strane Torcide.

To je u Splitu praktički praznik, je li tako?

Pa je, imate par praznika koje zbilja Splićani, a i Dalmacija štuju. Jedan od njih je i taj rođendan Hajduka koji nam se svima, ja bih rekao, tetovirao u kožu. Tako da jednostavno, u Splitu taj dan svi pričaju samo o jednoj temi, a to je Hajduk.

Bakljada Torcide, primjereno za rođendan omiljenog kluba, stvarno su napravili ogroman šou?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oni uvijek naprave šou, da mi igramo kako oni rade šou mislim da bi bili prvaci svijeta. Jednostavno im treba odati svako priznanje jer oni u ovo zadnje vrijeme, ja bih rekao zadnje dvije godine, stvarno vuku Hajduk prema toj tituli i daj Bože, baš zbog njih, da to tako bude jer su oni to najviše zaslužili. Mislim da svi skupa patimo, ima već 20 godina, da taj jedan Sjever tamo.. Rekao bih cijeli stadion, ali taj Sjever koji stvarno daje nekad i zadnju kunu da bi napravio štimung i mislim da bi to igrači koju su trenutačno u Hajduku trebali osjetiti i da bi baš zbog njih trebali pobijediti na svakoj utakmici, izgubiti, ali pobijediti.

Foto: PIXSELL Torcidaše i niihovu bakljadu je na stadionu gledalo mnoštvo drugih navijača Bijelih

Očekuje se da će Hajduk i protiv Istre imati ogromnu podršku, da će praktički svi koji mogu doći do karata doći i na stadion i proslaviti rođendan kluba, nadaju se pobjedom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gledaj, mislim da Hajduk u većini utakmica igra domaće utakmice i na svakom stadionu. Bilo to protiv Lokomotive, Istre.. Manje Rijeke i Dinama, ali sve ostale utakmice mislim da Hajduk ima puno brojčanije navijanje i glasnije navijanje nego oni domaćini. Prema tome, Hajduk za mene ima dva gostovanja. To je Zagreb - Dinamo i Rijeka u Rijeci, i ajde Osijek sad. Taj novi stadion, akustika… Jednostavno ti igrači to moraju osjetiti. Moraju, moraju, moraju. Mora im se krv uzavreti prije početka utakmice i moraju zbilja dati svoj maksimum. Rekao sam to 100 puta, Torcida će ti uvijek oprostiti ako daš svoj maksimum. Možeš izgubiti utakmicu, draže im je to da daš svoj maksimum pa izgubiš nego da igraš s 50 posto pa dobiješ. Vjerujte mi da ja poznajem onu staru Torcidu, a mislim da su ovo momci koji su nasljednici te stare Torcide. Znači u Hajduka se uvijek zahtijevalo da daš svoj maksimum, koliki je toliki je i oni će te uvijek nagraditi.

Možemo se još malo dotaknuti Istre koja, po meni, cijele sezone igra solidan nogomet. Ima par zanimljivih igrača.

Gledajte, Istra je jedan od neugodnijih protivnika Hajduku. Ja kad sam bio trener Istre, neću reći da se moram pohvaliti, ali vam moram reći da sam pobijedio Hajduk i u Puli i izbacio ga iz Kupa u Splitu. Prema tome mislim da jedna utakmica, a moram reći i to da je jedanput Istra mene smijenila u Splitu. Ne znam tko je dao gol s 30 metara, tu je malo golman kiksao, ali nema veze. Hoću vam reći to je jedna momčad koja je tradicionalno neugodna Hajduku. Sad su se ojačali s dva iskusna igrača, Lončarom i malim Radoševićem. Mislim da Istra sad ima jednu dobru momčad i da mjesto na kojem su sada, mislim da apsolutno zaslužuju puno bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna forma rukometaša iz reprezentacije preselila i na klupske razine