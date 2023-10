Hrvatskim sportskim medijskim eterom jučer je odjeknula vijest iz Bosne i Hercegovine kako novi izbornik tamošnje nogometne reprezentacije Savo Milošević nagovara Ivana Šunjića koji igra za engleskog drugoligaša Birmingham (ove sezone ima 12 nastupa u svim natjecanjima i 960 minuta u nogama, uz dvije asistencije), da odjene dres Bosne i Hercegovine.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ni blizu Vatrenima

Ivan Šunjić, bivši nogometaš Dinama i mlađih nacionalnih selekcija, naime, nije ni blizu reprezentacije Hrvatske, pa mu se otvara mogućnost nastupa za Bosnu i Hercegovinu.

Da je priča ozbiljna govori i to da se Savo Milošević, prema pisanju medija, zaputio u Birmingham kako bi osobno razgovarao s Ivanom Šunjićem i nagovorio ga.

Milošević je u Birminghamu proveo najljepše igračke godine, a sada bi tamo mogao pronaći novo pojačanje za nacionalnu selekciju kojoj slaže mozaik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bosni i Hercegovini nedostaje "čistač" na sredini terena, trkač koji može raditi prljav posao i olakšati obrani, ali i pomoći napadu. Upravo je Šunjić taj tip igrača kojeg trebaju.

Kako pišu Sportske.ba, Ivan Šunjić navodno nema ništa protiv igranja za svoju rodnu zemlju, iako je u prošlosti nosio dres mlađih selekcija Hrvatske, no nikad A selekcije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igrao za A selekciju Hrvatske u prijateljskoj

Iako, Šunjić, koji je rođen u Zenici, ima, tehnički, jedan nastup za Vatrene, ali u prijateljskoj utakmici.

Bilo je to u Los Angelesu, u pobjedi Hrvatske nad Meksikom u prijateljskoj utakmici (2:1), kada su za Hrvatsku zabili Duje Čop i Fran Tudor, dok je za Meksikance zabio Chicharito, a izbornik je bio Ante Čačić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Okrenuli smo broj Zorana Vulića, bivšeg U-19 izbornika Hrvatske koji je vodio Ivana Šunjića upravo u tim dobnim skupinama, da prokomentira ove napise i, očito, novi momentum u karijeri talentiranog nogometaša kojeg slavni Splićanin poznaje, odnosno koga je vodio...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Bio mi je u rosteru, pokazivao je kvalitetu'

"Gledajte, svaki nogometaš želi igrati za reprezentaciju. U ovom slučaju, Ivan Šunjić ne igra za Hrvatsku, a najbolje bi bilo da igra za Hrvatsku, ako može u tom trenutku. Ja kad sam bio U-19 izbornik, Ivan Šunjić je bio meni u rosteru. Pokazivao je određene kvalitete, ne mogu reći da nije, ali nakon odlaska iz Dinama u Birmingham dogodio se jedan pad koji se zna dogoditi mladim igračima", govori nam Zoran Vulić i nastavlja:

"Gledajući reprezentaciju Hrvatske, konkurencija na tim pozicijama je ogromna. Na poziciji na kojoj igra Ivan Šunjić imamo Marcela Brozovića. Nije trebalo niti razmišljati o nekom drugom, a kamoli... Za Ivana Šunjića je najbolje, ako ne može igrati za Hrvatsku, neka igra za Bosnu i Hercegovinu."

'Šunjiću se izgubio svaki trag u Engleskoj'

Po čemu se Ivan Šunjić isticao?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam Šunjića individualno trenirao, ali kad sam mu bio izbornik primjetio sam kod njega određene kvalitete koje su ga i odvele put Otoka, u Englesku. Nije lako doći u Englesku, u Championship, to je zahtjevna liga i konkurentan nogomet u cjelini. Ne možemo to podcijeniti. Nakon toga, Šunjiću se izgubio trag, moramo biti iskreni."

Konkurencija u Hrvatskoj na veznim pozicijama je ogromna...

"Kako je Hrvatska igrala dobro, ma ni potrebe nije bilo za novim veznjakom u možda i najboljem veznom redu na svijetu. Nije samo on tu, ima tu momaka za kojima nije bilo potrebe. Kvaliteta reprezentacije ti nije dopuštala razmišljati o drugoj opciji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Šteta je izgubiti dobrog mladog igrača'

Svejedno, šteta je izgubiti talentirane i dobre igrače...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šteta je izgubiti dobrog mladog igrača, to je istina. Ivan Šunjić nema godina, tj tek mu je 27., da bi ga se mi odrekli. Vjerujem da ga se HNS neće odreći. No, pita se nešto i Ivana Šunjića, jel' tako? Pitanje je kakve su njegove emocije, što on nosi u sebi, što misli... Ivan Šunjić u ovom trenutku mora gledati što je najbolje za njega", priča Zoran Vulić i dodaje:

'Hrvatska je posebna, svakom je san igrati za Hrvatsku'

"Znam što bi napravio, ja, ali zadržat ću to za sebe, a Ivan i ja nismo isti, svak' je za sebe".

Što bi napravili?

"Ma nije bitno, ne trebate gađati, nema tu gađanja..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svakom igraču iz Hrvatske san je igrati za reprezentaciju, u to smo sigurni...

"Ma je, Hrvatska je posebna, po svemu je posebna... Po emociji, kockicama, ljudima, navijačima i rezultatima", zaključio je Zoran Vulić.

Ivan Šunjić otišao je iz Dinama u Birmingham s 44 nastupa i dva postignuta pogotka, a ostvario je 72 nastupa i sedam pogodaka u dresu Lokomotive.