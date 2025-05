Zoran Vulić pet je puta sjedio na klupi Hajduka, iako kad se njega pita, on govori tri puta jer su mu dva mandata bila kratka. Zoran Vulić čovjek je koji je najviše puta kao trener vodio Hajduk. Kao igrač Bijelih, Vulić je ostavio neizbrisiv trag i igrao za Hajduk od 1979. do 1988. Bio mu je to prvi mandat. U drugom igračkom mandatu je igrao od 1993. do 1995.

Odigrao je Vulić više od 400 utakmica u dresu Bilih (zabio ukupno 84 gola), a tijekom karijere osvojio je dva naslova prvaka Hrvatske (1994. i 1995.), zatim jedan hrvatski kup (1995.) te dva jugoslavenska kupa (1984. i 1987.). Može se pohvaliti i jednim osvojenim naslovom države (2001), te jednim Kupom (2003). Ukratko, svaka njegova riječ ima težinu, a Vulić je uvijek bio poznat da kaže ono što misli. Bez kočnice i straha da će mu netko nešto reći. Zato je zahvalan sugovornik svakog novinara i cijenjen.

Što Zoran Vulić očekuje od subotnjeg derbija Hajduka i Dinama na Poljudu?

"Očekujem prvenstveno jednu dobru utakmicu i normalno pozitivan rezultat Hajduka. Hajduku odgovara sve osim poraza", priča Zoran Vulić.

Tko je favorit?

"Favorit je u Splitu uvijek Hajduk, iako su zadnji derbiji otišli na stranu Dinama u Splitu, osim onog splitskog krajem godine u kojem je slavio Hajduk. Govorim primjerice za onaj derbi prošle sezone u kojem je Dinamo pobijedio 1-0 golom Petkovića i na još neke ranije. Zagrebački derbiji su, pak, otišli na stranu Hajduka. Neko moje ukupno generalno mišljenje, naravno nije bilo baš u svakoj tako, ali generalno, općenito govorim. Hajduku će biti teže nego Dinamu, normalno, uvijek je teško igrati na punom Poljudu. Očekivanja protiv Dinama su uvik maksimalna, ali ambijent će nositi Bijele. Splitska publika je temperametna i uvik 12. igrač Hajduka."

Što će biti ključno za Hajduk protiv Dinama?

"Hajduk će morati ući u utakmicu protiv Dinama miran, ali kao lav, kao tigar. Hajduk mora učiniti sve da ga Dinamo u početnim minutama ne uspava, da ga ne umrtvi. Znači, Hajduk mora krenuti od prve minute visoko, napadački, mislim da je to jedini lijek protiv Dinama".

Hajduk je u posljednja 4 kola SuperSport HNL-a uzeo samo dva boda. Nije u dobrom momentumu...

"Gledajte, da je osvojio 0 bodova to ne znači ništa kad ti dolazi Dinamo. Isto tako, da je Hajduk osvojio 12 bodova to ne znači ništa. U subotu će to biti jedna sasvim nova utakmica za sebe. Derbi je derbi. To što je bilo, bilo je - je li živ pokojni Mate, nije, gotovo je, prošlo. Razumijete li me? Ovo je nova utakmica, Hajduk treba gledati samo prema naprijed, svaku sljedeću utakmicu. Svi mi znamo da forma Hajduka nije onakva kakvu svi mi očekujemo, ali rezultatski Hajduk je tu, 4 je kola do kraja, ima sve u svojim nogama. Evo recimo, da Hajduk izvuće remi protiv Dinama, dobije Rijeku na Poljudu i ti si prvak. Moraš se pripremiti na to i psihički i fizički i svakako. Trebat će pripremiti momčad na ovu utakmicu, znači u ovom trenutku Hajduku je najbitnije ne izgubiti utakmicu na Poljudu."

Koji derbi kao igrač i kao trener Hajduka Zoran Vulić posebno pamti?

"Uf, bilo ih je puno, svaki mi je poseban. Moji derbiji protiv Dinama su uvijek bili bolji u Zagrebu nego na Poljudu, to moram biti iskren, iako sam i na Poljudu zabio za 3-1 protiv Stinčića, a u Zagrebu Ladiću. Iako nisam bio napadač zabijao sam golove Dinamu i na Poljudu i u Maksimiru. Svaki je derbi lip. Sjećam se onog moga kad sam bio u Zagrebu, završilo je 3-3 (1987. godine,op. a.), a kad sam zabio gol u Maksimiru. Isto tako, jednom smo odigrali u Zagrebu fantastičnu utakmicu i izgubili 3-2 u zadnjoj minuti. Iako je to glupo govoriti kad izgubiš, ali za mene je to bio jedan od odličnih derbija Hajduka i Dinama. Jao, kakva je to utakmica bila. Dinamo je poveo 2-0, mi se vratili na 2-2 i onda Dinamo u zadnjim sekundama zabije za 3-2."

Bio je i onaj derbi 1982. kad je Dinamo bio prvak propale Jugoslavije...

"Bio je i taj, sjećam se i toga. Taj derbi sam igrao i to je bila fantastična utakmica. Puno velikih imena, puno izvanserijskih igrača na strani Hajduka i Dinama. Te godine trener Dinama je bio Ćiro. Lipo je igrati protiv Dinama. Jedva čekam derbi u subotu, trebao bi ga gledati uživo. Samo da moj Hajduk izvuće pozitivan rezultat, vjerujem u to svim srcem", zaključio je Zoran Vulić.

