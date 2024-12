Legenda Bilih: 'Hajduk može zahvaliti samo jednom čovjeku. Dinamo je već stizao sedam bodova, ali...'

Ludom utakmicom Hajduka i Šibenika u nedjelju navečer zaključena je jesenska polusezona u SuperSport HNL-u. Hajduk je slavio 1:2 i završio polusezonu na drugom mjestu s jednakim brojem bodova kao Rijeka. Dinamo je na trećem mjestu sa sedam bodova zaostatka. Razgovarali smo s bivšim trenerom Hajduka, Zoranom Vulićem koji nam je dao svoje viđenje utakmice.

"Teško je to nazvati utakmicom. Vidjeli smo možda tri poteza Livaje i to je bilo sve. Igre nije bilo, ali genijalnost Livaje je nevjerojatna, kada pomislimo da ne može više ništa napraviti, on opet nešto izvuče. Samo zahvaljujući njemu je Hajduk tu gdje je", komentirao je utakmicu na Šubićevcu Vulić pa nastavio:

"Posljednjih nekoliko utakmica izgleda tako da Livaja izvlači Hajduk. Navikli smo ove sezone na to da Hajduk ne igra onako kako bismo mi htjeli da igra, ali rezultat je taj koji pokriva te nedostatke u igri", rekao nam je Zoran Vulić.

Rijeka je uzela naslov jesenskog prvaka, ali Hajduk je na jednakom broju bodova, dok je Dinamo na sedam bodova zaostatka.

"Dinamu je otežavajuća okolnost što igra Ligu prvaka i to smo svi znali. Neki igrači su se priključivali ekipi u hodu, a neki se ozljeđivali, i to stožerni. Zahvaljujući tome su Hajduk i Rijeka dobili priliku i iskoristili to vrhunski te ostavili Dinamo na minus sedam što Dinamu neće biti lako stići. Treba reći da je Dinamo i prošle sezone bio na minus sedam, ali nisu igrali Ligu prvaka i uspjeli su to stići. Ove godine će im biti teško. Sljedeći mjesec imaju utakmice s Arsenalom i Milanom što su teške utakmice koje iscrpljuju, a vidjeli smo da ovi momci u nedostatku stožernih igrača nisu mogli izvući ono što je Dinamu uspijevalo prošlih godina", secirao je situaciju legendarni trener Hajduka, Rijeke i Splita.

'Dinamo ne smijemo otpisati, ali ove sezone im je teže'

"Jako bih volio da Dinamo prođe dalje u Ligi prvaka, moram biti iskren. To je dobro i za Rijeku i za Hajduk, ali prvenstveno za naš nogomet. Hrvatska knjiga u Europi je pala na jedno slovo, Dinamo i to moramo reći i pohvaliti. Zadnjih deset godina Dinamo je jedini naš predstavnik u Europi i moram im skinuti kapu do poda. Normalno je da je zbog toga morala doći kriza rezultata u domaćem prvenstvu, tako je bilo i prošle i pretprošle sezone pa Hajduk niti Rijeka niti Osijek koji su bili blizu nisu iskoristili te Dinamove europske obaveze, nego je Dinamo na kvalitetu i malo na mišiće izvukao i lanjsku titulu i onu godinu ranije. Dinamo nikad ne smijemo otpisati, to je ekipa koja zna igrati na dva fronta. Ove godine Liga prvaka im je donijela više jakih utakmica i to se moralo osjetiti", zaključio je razgovor Zoran Vulić

