Hajduk je u play offu Konferencijske lige! Bijeli su u srijedu navečer poraženi u Guimaraesu 0:1, ali sačuvali su splitskih 3:1. Dovoljno za prolaz u zadnju kvalifikacijsku rundu.

Bilo je to teška utakmica za Splićane. Vitoria je povela već u 5. minuti preko Andersona. Krenulo je po najgorem mogućem scenariju za Hajduk, ali požrtvovnošću i na mišiće su uspjeli sačuvati prednost s Poljuda. Bivši nogometaš i trener Hajduka u pet mandata Zoran Vulić rekao nam je kako u momčadi Hajduka nema toliko mladih igrača osim Biuka i Sahitija.

"Kad zbrojiš i oduzmeš, najvažnije da je Hajduk prošao. Izgubio je utakmicu iz jednog, neću reći šanse nego iz jednog iznenađujućeg udarca koji je možda bio i obranjiv. Ali, najvažniji je prolaz, zato se igra. Sad se treba dobro rekuperirati za sljedeću utakmicu, a to je Dinamo. Svi znamo koliko nama znači ta utakmica", kazao nam je Zoran Vulić i naglasio kako ga Valdas Dambrauskas nije iznenadio u ničemu...

"Vidjeli smo jednu jalovu inicijativu Vitorije, vidjeli smo da jedino mogu slučajno dati gol, što su ga i dali. Nekakvih praviš šansi nisu stvorili. Hajduk je mirno priveo utakmicu kraju i izlaskom iz igre Tiaga Silva pitanje momčadi koja će ići u sljedeće kolo je bilo riješeno. Čolina je odigrao solidnu utakmicu. Imao je najbolju šansu Bijelih. Odigrao je pošteno, kvalitetno, šteta što ga nije to nagradilo, ali mislim da je odigrao dobro. No, za mene, najbolji igrač Hajduka je bio Grgić. Sav taj njihov nogomet je preko vezne linije, veza je srce momčadi. Grgić je odigrao fantastično, puno akcija je presjekao i puno je puta dodao naprijed. Za mene, on je bio najbolji na terenu".

Grgić je hajdukov Gennaro Gattuso, pit bull. Pomalo podsjeća na legendarnog Talijana. I Grgić razbija igru suparnika, veže linije, trči kao navijen, pokriva i naprijed i nazad.

"Je, razbija da, ali on ima kvalitetu i prema naprijed. Ima dobru lijevu nogu. Mislim da je ne koristi dovoljno, onoliko koliko bi recimo ja htio. Prema tome, mislim da je Grgić jedan razbijač koji zna igrati nogomet i još je nekako, volio bi da još ima tu agresivnost. On ima moć prema naprijed".

Vulić nam naglašava kako je čitava momčad defanzivno odigrala dobro i kako su Vitoriju sveli na polušansu iz koje su zabili, iznenađujući gol.

"Jako kvalitetno i dobro odigrao je Hajduk iza, možda je malo ostao dužan prema naprijed. No, kad imaš 3-1 ne trebaš biti toliko ofenzivan, koliko koncentriran u obrani.

Villarreal i Hajduk prvu će utakmicu igrati 18. kolovoza u Španjolskoj, a uzvrat je 25. kolovoza na Poljudu. Bit će to spektakularni dvomeč. Villarreal je prošle sezone igrao polufinale Lige prvaka, a prije dvije godine su osvojil Europsku ligu. Što bi za Hajduk bio iskorak u Europi, što je za Bijele iskorak u Konferencijskoj ligi?

"Ne, Hajduk se ne smije zadovoljavati s mrvicama. Play-off Konferencijske lige su mrvice za takav jedan klub. Bijeli trebaju stremiti ka grupnoj fazi. Bez obzira s kim igraš, možeš igrati, imaš kvalitetu. Znamo svi kakav je suparnik Villarreal. Prije negdje desetak godina dobio ih je Dinamo 2-0 čini mi se, ako se dobro sjećam, Rukavina i još netko je zabio, ako se dobro sjećam. Prema tome, ne trebamo tako nastupati i skidati gaće. Ja nisam takav tip čovjeka, smatram da igra 10 protiv 10. Kvaliteta je na njihovoj strani, ali uz publiku i požrtvovnost može igrati s njima na visokom nivou. I onda nakon susreta s njima, kad igrači daju svoj maksimum, može svatko svakog pogledati u oči. Nadam se da Hajduk može parirati Villarrealu", zaključio je Zoran Vulić.