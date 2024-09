Bruno Durdov, mladi 16-godišnji wunderkind Hajduka, prva je nogometna priča u Splitu. Pisali smo o Bruni Durdovu jučer, a više o tome čitajte - OVDJE.

Bruno Durdov je ponikao u GOŠK-u iz Kaštel Gomilice, iz radionice trenera Ante Rajčića, iz koje su stigli i Marko Livaja, Mario Pašalić, Branimir Cipetić, Roko Jureškin, Antonio Milić,...

Zoran Vulić, trener Hajduka u pet mandata (Zoke priznaje samo tri, jer su dva bila prekratka za njegove standarde), slavni bivši nogometaš, približio nam je i Durdova, kao i radionicu trenera Ante Rajčića...

"Ta 'radionica' Ante Rajčića je u Kaštelima i posljednjih godina iz njegovih ruku izašlo je dosta dobrih i kvalitetnih igrača i izlazi još uvijek. Gospodin Rajčić itekako zna svoj posao. Pašalić, Livaja, da sad nekog ne zaboravim, ali svi su oni Rajčićevih ruku i znanja djelo. To je naše podneblje, a Raja je stari trener koji zna prepoznati talent i izbaciti ga van u jednom obliku spremnog za napredak. Najvažnije da zna prepoznati i pripremiti mladog igrača. Upravo je to njegova odlika, njegov forte", govori za Net.hr Zoran Vulić u drugom dijelu našeg intervjua.

"Pazite vi ta imena. Pašalić, Livaja, sad Durdov... nadam se i vjerujem da će Raja naći još takvih igrača. Moramo Boga moliti da takvih ljudi još ima u okolici Splita. Znamo da je Dalmacija veliki rasadnik talentiranih mladih igrača, isto kao i Hercegovina. Moramo to područje pokriti. Prije smo imali neke igrače iz Sinja, generaciju dobrih igrača tipa Sabljić, Hrgović, da sad ne nabrajam. U Hajduku uvijek momci koji dođu iz okolnih mjesta daju jedan lijep pečat za sve nas", govori Zoran Vulić i smiruje euforiju oko Hajduka. Bijeli su, naime, drugi na tablici SuperSport HNL-a sa 17 bodova, isto kao i Rijeka, samo što Riječani imaju bolju gol razliku 15-1. Nakon 7. odigranih kola, Hajduk ima 4 boda više od Dinama, a to u Splitu znači sreću, veselje, euforiju, naslađivanje...

Prošle subote na Poljudu, navijači su pjevali na utakmici protiv Gorice i naslađivali se debaklu Dinama protiv Slaven Belupa i Bayern Munchena - "Neka, neka, nek' se zna, sj*ebali smo Dinama. Na*ebat će i Armada, ona riječka šaka jada, neka, neka, nek' se zna". Neki će reći kompleksi, drugi će, pak, kazati kako se radi o običnom navijačkom podbadanju, kakvog ima svugdje u Europi i svijetu.

Kako bilo, nogometaši Hajduka i trener prve momčadi Gennaro Gattuso pozdravili su svoje navijače nakon pobjede Hajduka nad Goricom 4-1 prošle subote, a talijanski stručnjak ih je mahanjem potaknuo na jače navijanje.

"Gledajte, isto kao što sam vam reka za mladog Durdova, nije dobro biti euforičan. Znamo svi kakvo su podneblje Split i Dalmacija i kako to sve zna ispasti i eskalirati. Hajduk je tu gdje je, gdje njegovo ime govori da treba biti. Pomalo... idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, mirno i staloženo. Bijeli u SuperSport HNL-u treba biti konkurentan, kompetativan, mirno stajati s obje noge na zemlji. Tek je početak. Ovo je dobar start Hajduka. Imali smo i lanjskih godina, sjećam se jako dobro, isto dobar start s Lekom malim, pa je došla neka kriza i tako to. Znači, pustimo ljude da rade svoj posao. Za sad je sve dobro, svi smo zadovoljni. Nadam se da će tako i ostati. Ta euforija koja se stvara u Splitu preko noći, iz dana u dan, nije dobra u nekim situacijama", iskreno govori Zoran Vulić i nastavlja:

"Dobije se utakmica - dvije, nastane euforija i sve onda ode u drugom smjeru. Za sad je sve dobro, sve štima, pustimo ljude da rade svoj posao kako najbolje znaju i uživajmo u ovom trenutku".

Zoran Vulić nam je prokomentirao i Dinamo...

"Meni rezultat u Munchenu nije iznenađujući. Ako je jedan Bayern dobio Barcelonu 8-2, ne trebamo raditi dramu što je s 9-2 dobio Dinamo. Ok, malo je grubo, je, ali Barcelona, jedan takav gigant, u četvrtfinalu je na svom Camp Nou potopljen, pa se to spustilo na zemlju. Klub još postoji, nije se raspao i Katalonija se nije raspala zbog 'potresa'. Ljudi su poraz, debakl, doživjeli kao normalno. Prema tome, Bayern je takva momčad, takav nogometni gigant, koji već sljedećoj utakmici u Ligi prvaka može dobiti suparnika istim rezultatom. Znači, ako bavarskom stroju uđete u mlin, a Dinamo im je očito ušao, to mu se dogodilo. Teško je to zaboraviti, ali trebamo to čim prije zaboraviti, pogotovo igrači koji su igrali. Nama koji komentiramo je puno lakše. Za mene je pravi, veći šok ono što se Dinamu dogodilo u Koprivnici", izjavio je Zoran Vulić i zaključio:

"U toj utakmici, mentalni sklop dinamovaca je presudio rezultatu. Bio im je u kvaru. Više je psiha tu kumovala Dinamovom debaklu, nego neke igračke stvari. Na Allianz Areni gleda te 70 000 ljudi, ti uvjerljivo izgubiš, dobiješ 9 komada i onda se prešaltaš u jednoj lošoj atmosferi u Koprivnicu, uzdrman onako i naravno da ti se takvo što može dogoditi. Nemojmo zaboraviti da je Slaven Belupo doveo jako dobre igrače na kraju prijelaznog roka. Nije to isti Slaven koji je počeo sezonu. Doveli su jako dobrog trenera, meni dragog trenera, Marija Kovačevića, samozatajnog i hrabrog. Želim mu puno uspjeha i zdravlja prije svega u životu i karijeri".

