Je li netko namjerno izveo manevar da se situacija dovede pred gotov čin? To je legitimno pitanje nakon informacije koja se pojavila u medijima. Naime, bivši trener Dinama nije bio na prvotnom popisu, ali gledatelji su ga u ponedjeljak na parketu vidjeli u dresu CB Siriusa gdje mu je suigrač hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, piše 24sata. U Ljubuškom su se oko Mamićevog nastupa lomila koplja. Smatralo se kako čovjeku poput njega nije mjesto na turniru humanitarnog karaktera, no vlasnik Siriusa je bio uporan.

'Moj osobni stav je da ne podržavam ono što je Mamić napravio, ali...'

Jedan od organizatora turnira Marko Vučić na pitanje o nastupu Mamića na turniru kazao nam je kako su oni u organizaciji dovedeni pred svršen čin:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo se prihvatili organizacije humanitarnog turnira, dogovorili smo nastup četiri kafića kao i prošle godine, ali nismo ni znali, niti mogli znati tko će za koji kafić nastupiti. Moj osobni stav je da ne podržavam ono što je Mamić napravio, ali nismo mogli utjecati na to hoće li on nastupiti na turniru ili ne. To je stvar vlasnika kafića koji ga je pozvao i uvrstio u svoju momčad, te na taj način izreklamirao svoj kafić", kazao je za Hercegovina.info Marko Vučić.

Humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića" u Ljubuškom izazvao je veliku kontroverzu jer je na njemu nastupao i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić. Njegova momčad, Sirius, stigla je do finala u kojem je trebala odmjeriti snage s Akademia Sport Barom, a trojica igrača te momčadi odbili su nastupiti u finalnoj utakmici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kontroverze

Jedan od njih je i hrvatski reprezentativac. Humanitarni malonogometni turnir "Četiri kafića" u Ljubuškom izazvao je veliku kontroverzu jer je na njemu nastupao i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zoran Mamić. Njegova momčad, Sirius, stigla je do finala u kojem je trebala odmjeriti snage s Akademia Sport Barom, a trojica igrača te momčadi odbili su nastupiti u finalnoj utakmici. Jedan od njih je i hrvatski reprezentativac.

Riječ je o vaterpolistu splitskog Jadrana Jerku Mariniću-Kragiću, a uz njega igrati su odbili i Nikola Tomičić te Josip Božinović. "Uvijek se rado odazivam humanitarnim akcijama. Ovo je divna inicijativa i unatoč snježnom nevremenu došao sam pomoći prikupiti sredstva za djecu kojima su prijeko potrebna. No, na kraju me dočekala situacija koja je neprihvatljiva – bjegunac od hrvatskog pravosuđa. To smatram ružnim, i zbog svojih uvjerenja nisam sudjelovao u finalu" - izjavio je za Dalmatinski portal Marinić-Kragić.

Svoje objašnjenje zaključio je riječima: "Žao mi je, ali dok takvi ljudi ovdje slobodno šeću i sudjeluju na humanitarnim turnirima, ja neću igrati. Polufinale sam odigrao, ali u finalu sam s tribina navijao za svoju ekipu".

Nogomet u drugom planu

Drugo izdanje humanitarnog malonogometnog turira Četiri kafića ispunilo je očekivanja organizatora i mnogobrojnih gledatelja koji su napunili Gradsku dvoranu u Ljubuškom. Nogomet je, kao i obično na ovakvom tipu turnira, bio u drugom planu, no ipak spomenimo kako su nastupili Akademia Sport Bar, CB Bell Ami, CB Sirius i CB Refugio te da je sav prihod od ulaznica, tombole, prodaje hrane i pića i lutrije s dresovima namjenjen izgradnji senzornog parka za djecu s posebnim potrebama, kao i za izgradnju kuće za obitelj Dedić kojoj je u nedavnoj eksploziji plinske boce izgorjela kuća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U polufinalima je Sirius svladao Bell Ami 2-1 dok je Akademia slavila protiv Refugia 4-2, a pobjednik drugog izdanja turnira postao je Sirus koji je rezultatom 5-2 svladao Akademia Sport Bar. Tri gola za Sirius u finalu je postigao Luka Lučić, po jedan Marin Suton i Ivan Ivanković, dok su za Akademiju strijelci bili Filip Bradarić i Lukla Bebek.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaja nakon sjajnih škarica detektirao glavni problem Hajduka

Tekst se nastavlja ispod oglasa