Znate li što je Modrić napravio nakon posljednjeg sučevog zvižduka u utakmici protiv Škotske?

Hrvatska je u subotu na Maksimiru upisala drugu pobjedu u skupini 1 elitne Lige nacija. U trećem je kolu pobijedila Škotsku 2-1 (1-1), a malo je nedostajalo da susret završi 2:2.

Škotska je povela u 32. minuti golom Ryana Christiea, ali je samo tri minute kasnije izjednačio Igor Matanović, što je bio njegov premijerni pogodak u dresu hrvatske reprezentacije. Potpuni preokret se dogodio u 70. minuti kada je Andrej Kramarić zabio za 2-1. Bio je to Kramarićev 30. pogodak u hrvatskom dresu. Škoti su petoj minuti sudačke nadoknade uspjeli izjednačiti, autogol je zabio Kristijan Jakić, no to je nakon uključivanja VAR-a poništeno zbog zaleđa.

VAR provjera potencijalnog izjednačujućeg gola trajala je prilično dugo, stadion je utihnuo pa eruptirao kada je sudac nakon konzultacije s VAR sobom odlučio da zgoditak nije regularan i da ostaje 2:1.

HNS je na društvenim mrežama objavio fotografiju hrvatskog kapetana Luke Modrića tik nakon posljednjeg sučevog zvižduka, u trenutku euforije kada je Hrvatska dobila utakmicu.

"Kapetan Luka Modrić u trenutku hrvatske pobjede", stoji u opisu fotografije.

