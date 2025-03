Dalić: 'Već sam govorio da je on jedan od najboljih hrvatske reprezentacije u povijesti'

Hrvatska je 2-0 pobjedom na Poljudu protiv Francuza napravila prvi korak do završnice Lige nacija. Ipak Vatrene još je čeka teška utakmica u nedjelju, a toga je svjestan i izbornik Zlatko Dalić koji je s nama ekskluzivno razgovarao za RTL Danas dan nakon hrvatske pobjede.

Izborniče, vjerujemo da ste danas još ponosniji na zrelu i pametnu utakmicu koju je odigrala Hrvatska.

"Jesam. Velika utakmica i rezultat hrvatske reprezentacije, ali moramo je što prije zaboraviti. Jučer je bila sjajna večer hrvatskog nogometa, nadam se da su se svi navijači sretno vratili kući. Moramo se okrenuti Francuskoj i drugoj utakmici. Sve ovo neće nam puno značiti ako to ne potvrdimo u nedjelju, ako ne budemo još bolji, discipliniraniji, s još više truda i energije. Igramo protiv zaista sjajne reprezentacije, zaboravit ćemo ovih 2-0 i okrećemo se nedjelji."

U kakvom je stanju reprezentacija? Mnogi su se potrošili. Hoće li biti promjena u uzvratu?

"Svi su dobro. Napravili smo jedan regeneracijski trening ujutro. Oni koji nisu jučer igrali odradili su pravi trening. Vidjet ćemo sutra kad odemo u Pariz u kakvom smo stanju. Nadam se da su svi dobro. Nema puno vremena, tri dana, ali znamo koliki je ulog i važnost utakmice. Nećemo puno kalkulirati, ali očekujem da se igrači izjasne jesu li na sto posto jer u nedjelju ćemo morati dati i više od toga."

Ivan Perišić postao je drugi najbolji strijelac Hrvatske u povijesti. Do sinoć nije zabio pogodak na Poljudu, a onda je sve one zvižduke pretvorio u ovacije.

"Velika noć za Ivana Perišića, postigao je gol na Poljudu koji je dugo čekao. Postao je drugi strijelac Hrvatske u povijesti. Već sam otprije govorio da je on jedan od najboljih nogometaša hrvatske reprezentacije u povijesti. Dok sam ja bio na klupi, zajedno s Kramarićem, ima najviše asistencija i golova. To je igrač koji daje sve od sebe. Imao je peh s ozljedom. Trajalo je, trebalo je vremena da se vrati i oporavi. U ovim svojim godinama uložio je silan napor i energiju i sve mu se vratilo."

Kad ste već spomenuli Kramarića, vratimo se na početak utakmice. Što vam je prošlo glavom kad nije realizirao kazneni udarac? Pretpostavljam da mu niste zamjerili.

"Nisam mu zamjerio. On se tada osjećao najsigurnijim i najsposobnijim za izvesti. Luka mu je prepustio loptu. U takvim trenucima (Kramarić, op.a.) zabija golove lagano i smireno. Ovaj put je pogriješio i promašio. Imaš šansu da vodiš 1-0 protiv Francuza i onda se dogodi promašaj, pa te to malo pokoleba i baci u drugo stanje, ali na sreću nas to nije toliko pogodilo. Vratili smo se brzo s prvim golom. Nije lako kad ne iskoristiš takvu šansu protiv Francuza, ali dogodi se i to."

Nismo puno vidjeli od Dembéléa i Mbappéa. Francuska je nadigrana, nadmudrili ste Deschampsa. Francuski mediji pišu da su Francuzi naišli na zid. Mislite li da su nas podcijenili?

"Nisu nas podcijenili, mi smo jednostavno bili dobri, onakvi kakvi trebamo biti, stalno u bloku iza lopte. Nismo odustajali, bili smo pravovremeni. Nisu dobili ono u čemu su najjači – prostora i vremena. Imali su nekoliko opasnih situacija, ali mi smo to zaustavili. Svi su bili na dobrom nivou, Hrvatska ih je onemogućila svojom pokretljivošću, gustoćom i rasporedom."

"Nismo im dali vremena ni prostora. Francuzi su najbolji na svijetu po karakteristikama modernog nogometa: brzina, eksplozivnost, sve rješavaju u nekoliko sekundi. Mi smo bili pravi i to očekujem u nedjelju."

Što je rekao Deschamps nakon utakmice?

"Sreli smo se i čestitali. Nije očekivao takvo nešto, bio je utučen. Nisu očekivali ni on ni igrači, to su se vidjelo po nekim reakcijama na terenu. Ne znam kad su im se dogodilo da gube 2-0 na utakmici. Ne znaju se nositi s tim jer im se to ne događa. Mi smo možda trebali imati malo veći posjed. Kroz taj posjed trebali smo uvesti još veću nervozu. Protiv takvih reprezentacija moraš imati posjed jer to ne vole i ne znaju igrati takve utakmice. Morat ćemo u nedjelju tako napraviti, težiti što većem posjedu, ali to je jako opasno jer ako iz posjeda napravimo grešku, tu su Francuzi ubitačni."

"Nadam se da ćemo ponoviti jučerašnju utakmicu i biti još bolji ako hoćemo proći Francuze, a hoćemo i želimo ići u Final Four. Bilo je prelijepo u Rotterdamu, zašto ne bi ponovo usrećili hrvatski narod i ušli u finale. Dat ćemo sve od sebe, pa što bude."

Francuzi će u uzvratu jurišati od prve minute po dva pogotka. Kako će se Hrvatska postaviti u nedjelju na Stade de Franceu?

"Idemo kao da je 0-0. Mi ne idemo s 2-0, nego 0-0. Idemo pokušati zabiti gol, nećemo se samo braniti. Ako budemo čuvali gol, napravit ćemo neku grešku, a to ne smijemo dopustiti. Ako se spustimo previše nisko i budemo blizu našeg gola, onda smo u velikim problemima. Ne želimo to. Idemo dati gol i na taj način se obraniti, jer napad je najbolja obrana. Nema svrhe ići na čuvanje rezultata, od toga neće biti ništa", zaključio je izbornik.