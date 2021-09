Nogometaši Hrvatske odigrali su u srijedu na stadionu Lužnjiki utakmicu bez pogodaka na gostovanju kod Rusije u Moskvi, u utakmici 4. kola skupine H Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. Tako su obje reprezentacije ostale na vrhu ljestvice sa po sedam bodova svaka. Na trećem je mjestu Slovačka sa šest bodova, a po četiri imaju Slovenija, Malta i Cipar.

"Zadovoljan sam svime osim s bodom. Pokazali smo karakter i odigrali dobro. Bili smo kompaktni, trčali smo, ali smo stvorili premalo šansi. Kad osvojiš bod kod favorita onda je to uspjeh, ali ne mogu biti zadovoljan brojem šansi. Čestitke dečkima za trku i agresiju. Imali smo puno problema prije utakmice, ozlijedio se Gvardiol. Ništa, idemo dalje, to je to", rekao je Dalić među ostalim za Novu TV.

Osvrnuo se i na Lovrenovu izjavu da nam nedostaje klasični napadač. Izborniku je stoga postavljeno pitanje kakvo je stanje s Budimirom.

"Budimir i Luka su napravili danas testove i vidjet ćemo u kakvom su stanju, ali okrenuti smo na one koji su s nama. Sad putujemo za Slovačku, izgubit ćemo cijelu noć, ovo nije humano, nije dobro, igračima je teško, ali moramo pokušati to prebroditi i pobijediti u Slovačkoj.“

"Sosa? Borna igra dobro u Stuttgartu, igra standardno i to mi je jedino bitno. Jedini igrač koji je danas igrao, a da nema minute u klubu je Duje Ćaleta-Car, no on je igrao silom prilika. Gledat ćemo tko je u formi, tko igra standardno i na svojoj poziciji. Oni koji igraju u klubovima će igrati i u reprezentaciji.“