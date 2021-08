Činilo se da će hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić na kraju ipak ostati u moskovskom CSKA, ali ipak se to neće dogoditi jer je na pragu toga da ostvari veliki transfer. Naime, Guardian ekskluzivno je u nedjelju objavio kako bi Vlašić mogao završiti u West Hamu.

West Ham, koji 16. rujna igra protiv Dinama u prvom kolu Europa lige, navodno je u posljednjoj fazi pregovora s Rusima i Englezi tvrde kako će posao biti završen do kraja prijelaznom roka, koji završava u utorak.

Izbornik Zlatko Dalić ovo je potvrdio na konferenciji za novinare uoči utakmice s Rusijom.

"Transferi? Brine me jer su igrači glavama u transferima i ne mogu biti skroz fokusirani na igru. Evo Nikola je završio transfer, na putu je iz Londona u Moskvu. Moramo biti maksimalno koncentrirani, inzistirat ću na tome večeras. Znam da im je to važno, to su njihovi životi i karijere, ali moram inzistirati", kazao je dalić pa sE posebno osvrnuo na situaciju s Vlašićem.

"Mislim da je on zavrijedio i veći klub od West Hama. Nikola zna što je najbolje za njega. Od njega možemo očekivati velike stvari i da za koju godinu napravi i još veći transfer", poručio je.