Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon pobjede protiv Malte 7:1 nije krio zadovoljstvo izvedbom hrvatske reprezentacije.

Ostvareno zacrtano

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je zacrtano i uvjerljivom pobjedom nad Maltom (7-1) osigurala meč-loptu za SP u nedjelju protiv Rusije na Poljudu, a Dalić je otkrio kako će među vratnice pred 32 000 navijača u nedjelju stati Ivo Grbić:

"Rekli smo da će protiv Malte igrati oni igrači koji su u najboljoj formi, a Grbić je u ovom trenutku u boljoj formi nego Livaković. Dominik nije izgubio svoje mjesto, on je i dalje vratar broj jedan u hrvatskoj reprezentaciji, ali odlučili smo da brani Grbić. To je odluka iza koje smo svi stali, Grbić ima našu veliku podršku i on će braniti i u Splitu. I još nešto, igrači koji su ulazili u igru itekako su doprinijeli konačnom rezultatu i zbog njih nismo posustali ni sekunde."

