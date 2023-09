Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je trećem nastupu u skupini D u kvalifikacijama za EURO 2024. ostvarila drugu pobjedu svladavši u Rijeci Latviju sa 5-0 (3-0).

Jutro nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić održao je press konferenciju za medije i najavio gostovanje kod Armenije: "Nismo očekivali da će oni biti ta treća reprezentacija koja će se boriti za Euro. Čeka nas zahtjevan protivnik, ali mislim da bismo pobjedom napravili veliki korak prema Euru", rekao je izbornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje o spremnosti Lovre Majera i Matea Kovačića, rekao je: "Nadam se da će biti spremni. Mogli su jučer nastupiti da je bilo potrebe, ali nismo htjeli riskirati. Mateo je osjetio laganu bol od udarca, kao i Majer. Nadam se da će obojica biti spremna, ako budu okej, Mateo će bit u prvom sastavu, a Majer na klupi".

Izlaskom Modrića, u veznu liniju stao je Luka Ivanušec: "Vidi se da mu to nije prirodna pozicija. Nije baš prihvatljivo da izgubiš dvije lopte, zadnji vezni mora igrati na dodir ili dva. No to je bilo okej, odigrao je korektnu utakmicu".

'Treba nam napadač koji zabija'

Ivan Perišić je odigrao fantastično Rujevici: "Vidjela se velika želja, fizička superiornost. Igrao je utakmicu kao da je Svjetsko prvenstvo, a ne kvalifikacije. On uvijek ima takav odnos prema nogometu, zato traje toliko dugo. Željan je igre, zato smo ga ostavili da igra cijelu utakmicu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirao je i Bornu Sosu te Brunu Petkovića: "Nedostaje mu utakmice, zato smo ga stavili da igra. Nadam se da će se u Ajaxu vratiti u starmu formu. Da će doći na još veću razinu. Nama treba napadač koji zabija. Tražio sam pred utakmicu od njega da ne dolazi na centar, da čeka loptu. Kad dobije loptu, ima svježinu, može više toga napraviti. Trošenje na centru je beskorisno, bilo je dosta centaršuteva, mora više biti na toj lopti. Mora biti još uporniji, opasniji, konkretniji. Golovi su njegov posao, on je napadač, on mora zabijati. Ti si broj devet, od tebe se očekuju golovi. Znao sam reći da Bruno nema kontinuitet, ali bez toga neće biti ono što svi želimo da bude."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je Luka proslavio rođendan?

"Dečki su otišli na večeru, Luka ih je počastio, ništa previše", zaključio je.