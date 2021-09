Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 20 i 45 igra šesto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvu u Kataru 2022. godine i to protiv vrlo neugodne Slovenije od koje su Vatreni ranije u kvalifikacijama izgubili.

Hrvatska nakon pet kola dijeli prvo mjesto s Rusijom, ali se nalazi na drugoj poziciji zbog lošije gol-razlike. Slovenija zaostaje tri boda i pobjeda protiv Hrvatske puno bi im značila, dok bi u slučaju poraza momčad Matjaža Keka bila u jako nepovoljnoj situaciji. Vatrenima svakako treba pobjeda, jer utakmica se igra na njihovu terenu i to na Poljudu, a u slučaju slavlja bili bi uistinu korak bliže plasmanu na SP.

'Ritam je strašan'

Utakmicu od 20 sati najavljuje izbornik Zlatko Dalić koji se posljednjih dana silno muči sa sastavljanjem momčadi zbog serije ozljeda i suspenzija svojih igrača.

"Nakon zadnje pobjede i gola u zadnjim minutama je u redu. Sutra ako ne potrvrdimo pobjedom malo će nam značiti. Bit će sutra prvi put da sam kapetan, bit će nešto posebno, znači mi puno, i meni i obitelji i prijateljima. Svi igrači su maksimalno motivirani i jedva čekamo istrčati", rekao je Perišić.

"Važna je ova utakmica, posebice nakon ovih rezultata u gostovanjima, ako kiksamo ništa nam to neće značiti. Ako potvrdimo s pobjedom na dobrom smo putu", veli Perišić.

"Ritam je strašan, sve su zbili u kratko vrijeme, pogotovo sad u rujnu, kasnije će biti malo lakše, iako imamo i prvenstva i Ligu prvaka, ali do nove godine tko preživi pričat će", rekao je Perišić.

Koliko mladi igrači prate ritam reprezentacije i uspjehe reprezentacije?

"Fali nam Luka, ali ima nas bar desetak od SP-a. Kostur je tu, a došli su mlađi koji imaju dosta utakmica. To su ozbiljni momci koji će pratiti nas starije i Hrvatska se ne treba bojati", veli Perišić.

"Ne bi rekao da je lakša utakmica sa Slovencima. Utakmica je 50-50 kada je u pitanju umor", veli Perišić.

Kako svladati Oblaka?

"U defanzivi smo dobri, nismo zadnje četiri utakmice primili gol. Moramo bolje raditi prema naprijed, ali za to treba malo više vremena. Početak je sezone, spremni smo i motivirani, bit će to OK", kaže Perišić.

Utakmica na Poljudu?

"Idemo od prve minute po gol, bit će lakše ako će nas publika nosit, svi znamo kakva je atmosfera kada je pun Poljud", završio je.

'Neće biti Luke, Livakovića...'

Kako Dalić gleda na Slovence?

"Moramo biti favoriti pred svojim navijačima i na svom terenu. Ovo će nam možda biti najteža utakmica u ciklusu i to protiv protivnika koji će biti agresivan i borben. Bitna su nam tri boda a ne način kako do njih dođemo", rekao je Dalić.

"Neće biti Livakovića, upitnik je oko Gvardiola, nisam sklon tome da forsiram neke stvari u koje nisam siguran. Neće biti ni Modrića niti Budimira. Idemo samo sa spremnima i zdravima, a to su ovi koji su igrali u Slovačkoj", rekao je Dalić.

Hoćemo li vidjet nešto novo protiv Slovenije?

"Nismo trenirali, samo regeneracija. I da hoćeš ne možeš ih opteretiti, pokušali smo se kroz razgovor dogovoriti. Nećemo puno mijenjati, cilj je dati gol i pobijediti. Nismo primili četiri utakmice gol i moramo biti kompaktni i čvrsti. Nemako što mijenjati samo naći najbolje i najspremnije za Sloveniju", rekao je Dalić.

'Livaja će početi'

"Igrat će koliko im im damo i kako se mi postavimo. Mi smo igrali visoki pressing i nismo dali ni Rusima ni Slovacima da igraju. Nemetnut ćemo se i tražiti rezultat", veli Dalić.

"U sastavu će biti promjena. Livaja će početi, on to već par dana zna. Da ne bi rekli da uvijek krijem sastav. Kreće i Ivušić... Vidjet ćemo na treningu, tko god da počne dat će svoj maksimum. Bitne su i izmjene, kojih će biti kroz utakmicu, nije lako igračima izdržati cijelu utakmicu, ali moramo dobro razmisliti i procijeiti", rekao je izbornik.

"Ovih pet izmjena je dobra pogodnost, ove tri utakmice u tjedan dana to nije dobro. Ali neću se žaliti, moramo se pokušati pripremiti za fajt i ako nastavimo kako smo igrali u Rusiji i Slovačkoj bit će dobro", rekao je izbornik.

"Bili smo malo jalovi u napadu u prošle dvije utakmice. No, ovdje su bodovi bitni i mi znamo da moramo stvorit rezultat. Slovenija nije samo Jan Oblak, Iiličić je najveća opasnost, to smo vidjeli u prvoj utakmici on je opasan u kontri i polukontri", rekao je Dalić.

O Slovencima...

