Zlatko Dalić i bitni adut pred novinarima u Parizu, izbornik mora prelomiti oko sastava

Zlatko Dalić počeo je press konferenciju u Parizu u subotu navečer otkrivši stanje u reprezentaciji:

"Svi su igrači zdravi, nema nikakvih problema. Umorni jesu, kratko je vrijeme od utakmice, prošlo je samo dva dana. Tako je našem protivniku, pa i nama. Očekujem teških 90 minuta, možda i više, protiv jednog od najboljih protivnika na svijetu", započeo je Dalić.

"Dolazimo s 2:0, ali ne smijem se tako ponašati. Postavit ćemo se kao da je 0:0, kroz igru ćemo pokušati doći do promjene rezultata. Ne smijemo se braniti. Znamo da će biti jako agresivni, oni će pokušati što prije doći do gola, ali spremni smo. Borit ćemo se da izvučemo dobar rezultat", kazao je izbornik.

"Ne smijemo stajati nisko, pokušat ćemo se malo osvježiti, ali vidjet ćemo što ćemo i kako napraviti. Moramo biti bolji nego što smo bili u Splitu, moramo se bolje otvarati, imati veći posjed lopte."

"Znamo kakva je Francuska momčad. Bit će to jako teška utakmica, imamo 2:0 iz Splita i vjerujem da će oni krenuti ofenzivnije nego što su bili u prvom poluvremenu", dodao je Gvardiol.

Izbornik je prokomentirao što očekuje od momčadi:

"Moramo biti bolji nego u Splitu ako želimo proći dalje. Protiv Francuske nitko nije favorit, oni imaju veliku vrijednost u igračima, a moramo biti bolji. Bilo je sitnih grešaka, ne smijemo biti povučeni, moramo paziti da olako ne gubimo lopte. Moramo popraviti posjed lopte."

"Modrić je naš kapetan, on predvodi ovu reprezentaciju. On je najvažniji, moja desna ruka na terenu. Hrvatska u svakom slučaju, što je malotko očekivao, da mi s tri i pol milijuna stanovnika pariramo takvim reprezentacijama. Daj, Bože, da se to tako nastavi."

NAJAVA

U nedjelju će na pariškome Saint-Denisu hrvatska nogometna reprezentacija braniti prednost od 2-0 protiv Francuske stečenu prije dva dana u Splitu. Ulog je velik - Final Four Lige nacija.

Zlatku Daliću ostalo je nekoliko dvojbi što se tiče početnoga sastava koji će istrčati u francuskoj metropoli. Na konferenciji za medije hrvatski izbornik i Joško Gvardiol reći će nešto više o aktualnoj situaciji.