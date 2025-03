Deschamps se poklonio Luki Modriću i 'ponizio' igrače Hrvatske u predvečerje utakmice

Didier Deschamps, izbornik francuske nogometne reprezentacije, najavio je uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige nacija protiv Hrvatske koja je na rasporedu u nedjelju na Stade de France od 20.45., a u kojoj će Tricolori loviti zaostatak od -2 gola. Podsjetimo, Hrvatska je u četvrtak na Poljudu pobijedila Francusku 2-0 golovima Ante Budimira i Ivana Perišića u prvom dijelu. Didier Deschamps na pressici se poklonio Luki Modriću rekavši kako je on veliki profesionalac, ali je malo i "ponizio" igrače Hrvatske konstatacijom kako su Hrvati odmorniji jer "možda igraju manje za svoje klubove".

Novinari su pitali Deschampsa je li ga iznenadilo to što je Luka Modrić s 39 godina izgledao toliko poletno i svježe?

"On je veliki igrač koji je uvijek bio ključan za reprezentacija. Igra u Realu, ne po 90 minuta, ali igra i ostao je na tom nivou. U sredini je i odlični Kovačić koji je također manje igrao u Cityiju u posljednje vrijeme, pa isto tako Ćaleta-Car nije puno igrao u Lyonu, a u Splitu je bio dobar. Hrvati su svježiji. Modrić je obilježio hrvatski nogomet. Kako ga čuvati? Malo ga ograničiti možemo, ali ima inteligenciju da se dobro kreće i dodavanjima nađe rješenje."

Kako će Francuska u nedjelju igrati protiv Hrvatske i imaju li snagu za preokrenuti 2-0 poraz iz Splita?

"Snaga i volja postoje, kontekst je takav da igramo kod kuće, pred 80 tisuća ljudi, moramo biti efikasni i vrlo solidni u obrani. Želja će biti nesporna, ali utakmicu ne treba uspoređivati s onom 2013. s Ukrajinom, kad smo dobili 3:0. Znamo kakav je ulog. Pripremamo se, vidio sam da su igrači vrlo motivirani, to se nažalost nije pokazalo na terenu", rekao je Didier Deschamps pa nastavio:

"Utakmice reprezentacije su uvijek komplicirane jer su igrači dosta umorni od igranja u klubovima gdje su ispred njih stavljeni brojni zadaci i ciljevi. Isti problem ima Zlatko Dalić, ali možda njegovi igrači igraju manje nego moji pa su manje umorni. To ne znači da treba banalizirati ove dvije utakmice. Psihološki se to može dogoditi. Pogotovo u prvoj utakmici."

Vezni red Francuske nije briljirao na Poljudu, a francuski izbornik najavio je promjene.

"Vezni igrači moraju biti malo kreativniji, ali nedostajala nam je tehnička čistoća. Ne mogu reći tko će početi utakmicu, no moramo imati balans kojeg nije bilo u Splitu gdje smo upali u mnogo loših faza", izjavio je francuski izbornik.

Jesu li Francuzi podcijenili Hrvatsku?

Ne, nikako. Iako s francuske strane to možemo misliti, ali znao sam da je Hrvatska jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. To je odlična ekipa, imaju igrače koji su malo stariji, ali su i dalje vrlo dobri. Čestitao sam Daliću na televiziji u Hrvatskoj, on drži Hrvatsku na najvišoj mogućoj razini."

Što očekuje od Mbappea?

"Kylian je u formi, nije bio efikasan u Splitu, no bio je dobar na terenu, puno se trudio. Treba reći i da su obrane Livakovića bile odlične. On i Dembele su najbolji golgeteri, najbitnija je njihova suradnja. Imali smo nekad u ekipi trojicu najboljih strijelaca u ligama Petice, to ništa ne jamči. Njih dvojica imaju odličan tehnički odnos, dobro se slažu i izvan teren, ali postoji i devet drugih igrača. O Oliseu mediji je pričaju puno, a on je efikasan u Bayernu.

Kazao je da bi Adrien Rabiot mogao izostati, te da su ostali zdravi.

"Vidjet ćemo na dan utakmice, ali malo je komplicirano jer ima ozljedu lista."

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić najavio uzvrat s Francuzima: 'Idemo kao da je 0-0. Napad je najbolja obrana'

