Jean-Michel Larqué razočaran je slabim nastupom francuske reprezentacije protiv Hrvatske u četvrtak na Poljudu, u utakmici koju su Tricolori izgubili 2-0 i u kojoj su u potpunosti nadigrani od Vatrenih u prvom četvrtfinalnom srazu Lige nacija. Legendarni bivši igrač i trener, danas nogometni analitičar, oglasio se dan kasnije na francuskom radiju RMC. Glavna meta bio mu je Mattéo Guendouzi, veznjak Francuske i talijanskog Lazija. Jean-Michel Larqué nije razumio odluku Didiera Deschampsa da mu ponovno da povjerenje u veznom redu...

"Od prosječnog igrača u Marseilleu napravili smo reprezentativca koji počinje dvije utakmice zaredom. Nemam ništa protiv njega osobno, samo iznosim činjenice. Nemamo ni koga staviti umjesto njega. Ali recite mi – koja mu je jača strana? Je li snažan? Nije. Brz? Nije. Ima li dobar udarac? Nema. Dobar u skoku? Također ne. On je prosječan u svemu", tvrdi Jean-Michel Larqué i osvrnuo se na njegovu statistitku utakmice u Splitu prije nego što ga je u 84. minuti zamijenio Manu Koné...

"Čak i u Marseilleu, gdje su ga navodno obožavali, sportski direktor i trener su zaključili da je to samo prosječan igrač, ništa više. Gledajte, u 70 dodira s loptom uputio je samo četiri dodavanja prema naprijed, ajde četiri i pol", nije Larqué štedio Guendouzija.

Ništa bolje prošli nisu niti drugi igrači iz veznog reda Francuske.

"Prije 20 godina u veznom redu imali ste Vieiru, Makéléléa, Zidanea. A sada? Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot – to vam je kao amaterska liga. Aurélien Tchouaméni s onim svojim udarcem vanjskom... Kad treba normalno pucati, ne može. I onda se pravi važan. On je simbol umišljenosti! Stvarno sam zabrinut! To su lažni igrači, bez ikakvog talenta! I ako uz sve to još nemaju ni želje... to vam je potpuna praznina!", zaključio je Larqué za RMC Sport.

Kylian Mbappe i Mattéo Guendouzi na Poljudu uoči utakmice.

Za spomenuti kako u nedjelju u Parizu, na Stade de France, od 20.45 na rasporedu druga četvrfinalna utakmica Lige nacija između Francuske i Hrvatske.

