Francuzi su u nokdaunu, ali ranjena 'zvijer' je najopasnija: 'Jedno će za Hrvatsku biti krucijalno'

Hrvatska nogometna reprezentacija spremna dočekuje uzvrat četvrtfinala Lige nacija u Parizu protiv Francuske. Poljudskih 2-0 jamči, ne samo dobar rezultat, nego i nalet samopouzdanja kojeg Dalićevi izabranici imaju napretek, eto sad nakon velike pobjede u Splitu još i više. Pucaju od samopouzdanja, kako se ono kaže.

Sretan je i izbornik Zlatko Dalić koji, pretpostavljamo, neće puno odstupati od momčadi koja mu je na Poljudu donijela prednost.

To bi značilo da će Magnianu prijetiti Ante Budimir u špici napada, Ivan Perišić i Andrej Kramarić iza njega u ofenzivnom dijelu, a iza njih bi trebao biti Martin Baturina. Mateo Kovačić i kapetan Luka Modrić ordinirat će u veznom redu, dok je obrana sigurna s Joškom Gvardiolom, Dujom Ćaletom Ćaletom, Josipom Šutalom i Josipom Stanišićem koji je odlično čuvao Kyliana Mbappea.

Foto: Profimedia

Dominik Livaković je fantastično odradio posao na golu Vatrenih, skinuo je nekoliko izglednih prilika Francuzima, ukupno je imao 6 obrana, a posebno se pamti dva udarca koja je obranio Mbappeu u prvom dijelu. Francuzi su ranjeni, a ranjena zvijer je najopasnija i žestoko će u nedjelju navaliti ne bi li nadoknadili -2 gola. Hrvatska zasigurno posjeduje kvalitetu kojom se može plasirati na Final Four Lige nacija, a smatra to i Daniel Šarić, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac koji je skupio 29 nastupa za Hrvatsku.

"Hrvatska je odigrala sjajnu utakmicu na Poljudu, imamo odličan rezultat protiv jakih Francuza, imamo odličnu igru, pogotovo iz prvog dijela i imamo se pravo nadati prolasku na Final Four Lige nacija. Naša najveća snaga protiv Francuske je u veznom redu. Brzo su utakmice, samo tri dana je odmora, ipak mislim da će se i Modrić i Kovačić oporaviti, odmoriti i nadam se da će zaigrati na Stade de France. Vezni red je krucijalan za nas, spomenuti dvojac je izuzetno bitan i tvrdim da Hrvatska ima bolje igrače u veznom redu od Francuske. To smo pokazali u prvoj utakmici", kazao je u uvodu razgovora za net.hr.

Ivan Perišić postao je drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 34 gola na kontu.

"Uopće tu nema dileme kakav je Ivan Perišić igrač, u jednom trenutku možda nije igrao zbog ozljede koju je imao i pojavila su se neka pitanja i potpitanja, ali za ta pitanja i pot pitanja nije bilo mjesta. Perišić je desetak godina uz Modrića najbolji nogometaš Hrvatske i nije ista situacija s njim i s nekim koji su tu tek odnedavno. Perišić je vrhunski igrač, sad je ušao u pravu formu i on je naša najveća ofenzivna snaga. Bez Perišića i sa Perišićem mi smo drugačija reprezentacija. Izuzetno mi je drago što je Perišić odigrao sjajnu utakmicu pogotovo na Poljudu koju je okrunio s golom i asistencijom Budimiru za 1-0. Perišić će i u Parizu biti najjača snaga Hrvatske u ofenzivnom dijelu."

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Dobitna formula se ne mijenja...

"Ne vjerujem da će se tu nešto puno mijenjati, cijela momčad je odigrala fantastično, Josip Stanišić je bio fantastičan, timska igra je bitna, a Hrvatska je to sjajno radila. Nećemo i ne smijemo gledati pojedinačne pozicije. Naravno da su Mbappe i Dembele igrači koji su u sjajnoj formi u ovom trenutku, igraju vrhunsko u svojim klubovima, ali Hrvatska je kolektivno dobila utakmicu u plitkom boku, bez puno prostora. Nije Francuzima dala nekakve situacije jedan na jedan gdje su oni najopasniji. Zadnja linija je odradila dobar posao uz ogromnu pomoć i ostalih igrača. Hrvatska je kao ekipa odigrala vrhunski".

Momčadska igra će biti ključ dobrog rezultata i u Parizu. Dalić je najavio da će ići na gol. Neće se Hrvatska braniti...

"Francuska je najopasnija iz kontranapada i tranzicije, imaju strašno brze igrače s ogromnom kvalitetom, ali s obzirom na rezultat koji imamo i igru koju smo protiv njih pružili u Splitu, pogotovo u prvih 45 minuta, imamo se pravo nadati dobrom i kvalitetnom rezultatui prolasku u polufinale. Naravno da Hrvatska treba i u Parizu igrati na gol, imati posjed, to je naša igra od koje ne smijemo i nećemo odstupati. Francuska, to smo vidjeli u Splitu, daje prostora u toj svojoj zadnjoj liniji, situacija, doći ćemo do svojih šansi".

Francuska je šokirana, u nokdaunu, ali još uvijek se mogu vratiti u meč, kako se ono kaže u boksačkom žargonu.

"Ovako, ja bi tu dao naglasak na dobru igru Hrvatske, ne na lošu igru Francuske. Mislim kako smo sjajno pripremili utakmicu, odradili što se tiče faze obrane fantastičnu utakmicu, ekipno. Mbappe i Dembele kad imaju prostora onda su oni nezaustavljivi, a mi smo im zatvorili prostor i oni nisu mogli doći do izražaja. Kad nam je vezni red dominantan onda možemo držati kontrolu utakmice. Samo treba biti kvalitetan i u Parizu u toj fazi obrane, bloku, dati im što manje prostora i čekati priliku opet iz neke kontre i nekog prekida, a to će se dogoditi sto posto. Tu se neće nešto mijenjati".

Foto: Profimedia

Francuzi će jako napasti, moraju...

"Naravno da će napasti, napali bi oni i u Splitu da su imali priliku, ali mi imamo toliko kvalitetan vezni red da ćemo sigurno imati dosta loptu u svojim nogama. Naravno da moraju napadati, a to će nama dati sigurno priliku jer će nam iza svojih leđa ostavljati više prostora. Imamo šansu i imamo se čemu nadati, prolaz dalje Hrvatskoj je bliže nego Francuskoj. Nakon rezultata iz Splita svi očekujemo prolaz dalje na Final Four, pogotovo nakon 2-0 iz Splita i tako dobre igre, zašto ne bi prošli Francuze."

Nadamo se kako će Pariz i Francuska u nedjelju plakati...

"I ja se isto nadam, blizu smo polufinalu Lige nacija, nadam se kako ćemo to sutra i potvrditi", zaključio je Daniel Šarić.

