Nogometaši Milana uspjeli su se plasirati u osminu finala Lige prvaka nakon što su pred svojim navijačima, u ogledu posljednjeg 6. kola skupine E, svladali RB Salzburg s uvjerljivih 4-0.

Austrijancima je za prolaz među 16 najboljih trebala pobjeda u Milanu, no iako je talijanskom prvaku dovoljan bio i remi od početka je domaćin želio što prije odagnati sve dvojbe. Već u drugoj minuti Theo Hernandez je pogodio gostujući okvir vrata, dok je sjajni Francuz Olivier Giroud u 14. minuti udarcem glavom doveo Milan u vodstvo.

Utakmica je i definitivno odlučena početkom drugog dijela kada je Milan pobjegao na 3-0. Prvo je Krunić zabio u 46. minuti (asistencija Girouda), a potom još jednom Giroud u 57. minuti za 3-0. Sve je zaključeno golom Messiasa u 91. minuti.

Utakmicu je s tribina pratio legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović, koji se nakon susreta okomio na novinara Alessandra Alciata koji je prošlog mjeseca rekao da će se on povući u mirovinu ako neće biti u dobrom stanju u prosincu.

"Što ti pričaš? Nemoj ići okolo i govoriti da ne igram. Ne smiješ to govoriti. Ako to nisi čuo od mene, ne smiješ o tome govoriti", vikao je Zlatan, a OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.