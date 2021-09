Zlatan Ibrahimović jedan je od najzanimljivijih, ali i najboljih nogometaša u 21. stoljeću. Njegova je priča jedinstvena, otac mu je iz Bosne i Hercegovine, majka iz Hrvatske, a odlučio je igrati za Švedsku.

No rijetki znaju da je Zlatanov otac Šefik htio da on igra za Bosnu i Hercegovinu. Doveo ga je, kucao je na vrata Saveza BiH, ali je tamo dobio negativan odgovor. Kako su samo pogriješili, podsjetio je na svom Twitteru novinar N1 iz Bosne i Hercegovine Haris Mrkonja.

'Neću reći ime trenera koji nas je odbio'

Potvrđuje tu priču i izjava Zlatanovog oca Šefika Ibrahimovića.

"Pričao sam sa ljudima iz Saveza, sa Jusufom Pušinom sam imao korektan odnos. Insistirao sam da pozovu Zlatana, na što su mi rekli ‘ma imamo mi takvih koliko hoćeš’. Pogodilo me to, nisam više zvao. Šveđani su u njemu vidjeli svjetskog napadača, a ja sam to znao otkako je Zlatan počeo igrati nogomet. Neću reći ime trenera koji nas je odbio – neka ide njemu na čast", rekao je Zlatanov otac Šefik Ibrahimović jednom prilikom, prenosi N1.

Naravno da nisu imali takvih na bacanje, a sve ostalo je povijest. Zlatan je postao najbolji igrač Švedske u povijesti, a i vjerojatno najbolji centarfor naše ere. Ako ikad u životu mislite da ste napravili ogromnu pogrešku, sjetite se samo ovog poteza nogometnog saveza BiH i odmah će vam biti lakše.