Nogometaši Dinama u četvrtak u 18 i 45 kreću u novu avanturu u Europa ligi. Na svom Maksimiru igraju protiv West Hama, a utakmicu su najavili trener Damir Krznar i stoper Rasmus Lauritsen.

Englezi, iako su debitanti u Europa ligi, prema kladionici su favoriti, ali Dinamo ima golemo iskustvo igranja u Europa ligi i imat će jaku podršku s tribina, navodno će na stadionu biti oko 15 tisuća navijača.

"Veselimo se utakmici, uživat ćemo u njoj. Europa liga je još jednom u našem gradu i ove jeseni, sve nam to daje za pravo da uživamo i da sportski pokušamo napraviti još jedan dobar rezultat", rekao je trener Damir Krznar i komentirao moguću situaciju da West Ham u Zagreb ne dođe s udarnom postavom

"Spremit ćemo se za najboljih 11 West Hama, tako smo koncipirali cijelu pripremu utakmice. Oni imaju sustav koji ćemo pokušati limitirati bez obzira na sastav koji istrči. West Ham je kvalitetna momčad, jednako su kvalitetni igrači broj 14, 15, 16 i 17, kao što ističemo da su i naši. Mi sutra igramo protiv West Hama i to je jedino bitno", veli Krznar.

'Pokazat ćemo gard'

Hoće li biti kakvih promjena u sastavu?

"Bit ćemo u klasičnoj formaciji i s najužim izborom igrača. U jednom dijelu izbor kadra podredili smo tome da možemo odraditi dva sustava unutar istih 11 igrača, i to je jedna misao kojom smo se vodili, da možemo preformulirati sustav ako bude trebalo", rekao je Krznar.

Kako će motivirati igrače za ovu utakmicu?

"Mi u stožeru imamo slatke brige. Svi naši igrači uvjereni su da mogu ponoviti prošlu sezonu ili zadnjih dvije, tri. Vjeruju da imaju kapacitet za to, vi vidite u njima gard pobjednika ili barem gard ljudi koji se ne boje nikoga ni u jednoj utakmici. Takav gard očekujemo i sutra, vjerujemo da će ga pokazati. Rezultat je uvijek nešto što dolazi na kraju, ali igra svakog trenera hrani. Nadamo se da ćemo pružiti dobru igru i da će oni potkovati tu priču", izjavio je trener.

Na kojoj je momčadi veći pritisak? Dinamu koji posljednjih godina igra sve bolje u Europi ili West Hamu koji igra rijetko, ali sada su očekivanja golema.

"Sve to nosi jednu dozu pritiska, ali to je ipak nekakav vjetar u leđa. Najteže je ponavljati i u svakoj pripremi utakmice govorim: "Ajmo ponoviti, ajmo još, možemo i bolje". Zaista su protekle tri sezone bile iznimno dobre za nas. Očekujemo još jednu takvu. Znači, neće nas to sputati. Imamo snage, želje i volje, možemo još. Uvijek su tu granice koje se moraju probijati, mi to možemo. S druge strane, West Ham ima ulogu favorita i to njima može biti opterećenje. Ali tek je početak, vjerujem da ćemo jedni i drugi ući rasterećeni u pravu sportsku utakmicu", rekao je trener.

Vraća se Ademi

Ima ponešto povratnika nakon ozljeda, hoće li to biti problem?

"Ademi duže vrijeme nije participirao i morat ćemo paziti na njegovu minutažu, ali on voljom, htijenjem i zalaganjem nadoknađuje deficite. Mentalna snaga pobjeđuje fizički umor. Franjić je osjetio neke prepreke, konstantno, kroz određeni dio sezone. Odigrao je puno zahtjevnih utakmica, a imali smo sreću s njim što je pauzirao zadnju utakmicu reprezentacije. Sačuvali smo ga i vjerujemo da će odgovoriti na sve zahtjeve. Ras, vidite ga i sami, u top formi, za njega nema nikakvih problema. Svi raspoloživi dat će maksimum, a mi ćemo voditi brigu da neke, u određenom padu ritma, nadomjestimo jednako dobrim igračima", rekao je trener Dinama.

Zatim je riječ dobio Rasmus Lauritsen, lider obrane Dinama.

"Bit će velika utakmica za momčad, klub i grad. Ove su utakmice velike na sve načine. Spremni smo i pokušat ćemo dati sve od sebe da izvučemo dobar rezultat i uživamo s navijačima. To će biti drugačije u odnosu na prošlu sezonu. Veselim se i siguran sam da se i drugi vesele", rekao je Danac.

'Volim najveće izazove'

Ima li razlike između utakmica protiv engleskih klubova i ostalih?

"U Engleskoj igraju borbeniji nogomet, imaju puno vrhunskih igrača, a takva će utakmica biti i sutra. Pokazali smo da smo dobri u zatvaranju takvih protivnika. Bit će zabavno", rekao je Lauritsen.

Velika opasnost iz redova West Hama prijeti od napadača Michaila Antonija. Kako ga zaustaviti?

"Kada prvi put igraš protiv nekog protivnika, gledaš videe i pokušavaš se pripremiti. On je jako dobar igrač, fizički je moćan, imao je dobro razdoblje. Uvijek volim najveće izazove, a ovaj će biti velik. Bit će zabavno boriti se protiv njega. Veselim se, želim igrati protiv dobrih igrača, a u europskim utakmicama možete se boriti protiv jakih pojedinaca i momčadi, upoznati te igrače i vidjeti koliko ste dobri", rekao je Danac.

Krznar je nedavno prebacio na sustav s trojicom u zadnjoj liniji, kako mu to odgovara?

"Već sam igrao to u Danskoj i Švedskoj. Navikao sam, ali i prošle sezone u europskim utakmicama igrali smo tako. Ne znam jesu li svi to otkrili, ali kad se branimo, igramo takvim sustavom puno puta. Igrali smo dobro u tom sustavu, a poboljšavate se samo ako ga igrate sve češće. Ali mislim da izgledamo snažno kad igramo tako", zaključio je Lauritsen.