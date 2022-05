Nogometaši Liverpoola izborili su plasman u finale ovosezonske Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu polufinala na gostovanju pobijedili Villarreal s 3-2 potvrdivši 2-0 pobjedu iz prve utakmice.

"Žuta podmornica" je u prvom poluvremenu povela s 2-0 nadoknadivši zaostatak s Anfielda, no "Redsi" su u nastavku zabili tri gola za veliki preokret.

Liverpool je smanjio u 62. minuti preko Fabinha, Luis Diaz je u 67. minuti zabio za 2-2, da bi Sanio Mane u 74. minuti doveo goste u vodstvo.

Ključan potez koji je trener Liverpoola napravio za preokret bilo je uvođenje Kolumbijca Diaza koji je, uz to što je zabio za izjednačenje, unio svježinu u vezni red 'Redsa' koji su u konačnici sigurno stigli do pobjede.

Diaz je nakon posljednjeg sučevog zvižduka zaplakao od ponosa na plasman u finale, a poslije susreta, potpuno zasluženo, proglašen je i najboljim igračem utakmice.

Diazu, 25-godišnjem Kolumbijcu, se tako život preokrenuo u samo nekoliko mjeseci.

Teško djetinjstvo

On je rođen u Barrancasu u Kolumbiji i imao je jako teško djetinjstvo. Odrastao je u teškom siromaštvu i nogomet mu je bio najveća ljubav, ali mnogi su mu govorili da nema šanse da uspije biti profesionalan nogometaš.

No, Diaz nije odustajao i njegov mukortpni rad se u konačnici isplatio.

On je počeo u kolumbijskoj momčadi Barranquille u kojoj je prošao sve omladinske kategorije i tamo su mu govorili da nema fizičke predispozicije za uspjeh u nogometu, no to ga nije omelo.

U Europu je stigao 2019., kada ga je doveo portugalski gigant Porto i nakon dvije sjajne sezone u kojima je pokazao svoj talent, otkupio ga je Liverpool za čak 45 milijuna eura.

Sada se s 'Redsima' bori za četiri trofeja, a možda i najvažnije za njega je to što je pokazao svima kakav je igrač i da su sve kritike bila neutemeljene.

On je sjajan primjer zašto nikada ne treba odustajati od svojih snova, ma koliko god se oni nedostižni činili i što god drugi govorili o tome.